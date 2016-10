Christian Matthes gewinnt Bronze Ein Spieler aus Bautzen war bei den Deutschen Doppelmeisterschafften in Crossminton erfolgreich.

© dpa

Crossminton. Am vergangenen Wochenende fanden in der Nähe von München die Deutschen Doppelmeisterschaften im Crossminton statt. Damen, Herren und Mix-Teams spielten um die begehrten Titel. Für die Red Devils vom MSV Bautzen waren mit Cathleen Selge, Hans Kuntsche und Christian Matthes drei Spieler am Start. Am besten lief es für Matthes, der mit seinem Partner Paul Holleis vom TSV Poing die Vorrunde als Gruppenerster beendete. Im Viertelfinale ging es dann ausgerechnet gegen Hans Kuntsche, der mit seinem Zwillingsbruder Richard (Speedbats Dresden) antrat. Auch in diesem Spiel konnte sich das Duo Matthes/Holleis durchsetzen. In einem spannenden und hochklassigen Halbfinale unterlagen sie dann dem Brühler Duo van Lennep/Zimmermanns. Bei den Damen überstand Cathleen Selge an der Seite von Andrea Diallo (Köln) die Gruppenphase nicht. Genauso erging es im Mix dem MSV-Doppel Selge/Matthes. (tk)

zur Startseite