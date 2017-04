Christen feiern Auferstehung Am Ostersonntag war das Fischbachere Gotteshaus schon in den frühen Morgenstunden bis auf den letzten Platz gefüllt.

Mit Gesang und Gebeten feierten die Gläubigen in Fischbach die Auferstehung von Jesus Christus. © Bernd Goldammer

Fischbach am frühen Sonntagmorgen: Glaube und Hoffnung der Ostertage wird offenbar. Jesus Christus, der Gottessohn hatte Verrat durch einen Freund erlebt. Beim Abendmahl am Gründonnerstag wusste er, was passieren wird. Karfreitag wurde zu seinem Todestag. Er wurde verleugnet, verurteilt, gedemütigt und gefoltert, ehe er am Kreuz starb.

Christen im Rödertal erinnern alljährlich an das einstige Ostergeschehen. Eindrucksvoll tragen sie ein Kreuz durch die Nacht. Gründonnerstag liefen sie von Wachau über zahlreiche andere Stationen nach Großerkmannsdorf. Ostersonntag wird nun in der Fischbacher Kirche die Auferstehung des Gottessohnes nachempfunden. Die Kirchturmuhr zeigt die fünfte Stunde an. Nichts weist darauf hin, was im Inneren der Dorfkirche passiert. Dort herrschen Dunkelheit und Stille. Doch das spärlich hereinfallende Straßenlicht lässt erahnen, dass dieses Gotteshaus zu diesem Zeitpunkt schon bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Pfarrer Martin Roth steht am Eingang und bereitet mit Gemeindemitgliedern das Ostersonntagsritual vor. Kein Wort ist zu hören. Nicken und Kopfschütteln ist die einzig mögliche Kommunikation. Dann schlägt die Kirchturmuhr fünf mal. Der Pfarrer betritt den Kirchenraum und verkündet die Auferstehung Jesus Christus. Am Altar werden Kerzen entzündet. Licht beginnt, den Kirchenraum zu fluten. Die Menschenmenge im Raum wird sichtbar. Alle Altersklassen sind dabei. Alte, Junge, Eltern und Kinder beobachten das Geschehen. An der rechten Seite vor dem Altar ist jetzt der Kirchenchor zu sehen. Eine Kerze wird hinübergereicht. Weitere Kerzen werden entzündet und plötzlich ist es hell. Es durftet nach Wachs. Verschiedene Bibelzitate zur Auferstehung des Gottessohnes sind zu hören. In vielen Gesichtern bildet sich Glaubensgewissheit ab. Aus Dunkelheit ist Licht geworden und aus Stille wurde Musik und Gesang. Gebete und Bibelworte wechseln sich ab. Dann erfolgt das Abendmahl. Als die Menschen die Kirche verlassen, ist ein herrlicher Sonntag angebrochen. Geläut schallt von Arnsdorf herüber. Vögel zwitschern. Und jeder weiß: In Deutschland wird jetzt ausgiebig im Kreis der Familie gefrühstückt. Und viele Brauchtümer wie zum Beispiel das Ostereiersuchen nehmen ihren Lauf. Der Gottessohn ist auferstanden.Hoffnung macht sich breit. Auf der ganzen Welt.

