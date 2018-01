Christen diskutieren über die Liebe

Am Sonntag klingt die diesjährige ökumenische Bibelwoche aus, informiert Pfarrer Janis Kriegel. Zu dieser hatten die evangelische Brüdergemeine, die römisch-katholische Gemeinde sowie die evangelische Kirchengemeinde in Niesky eingeladen.

Christen diskutierten dabei in Nachmittags- und Abendveranstaltungen in den Gemeinde- und Pfarrhäusern über Texte der Bibel, die ganz im Zeichen der Liebe stehen: der Liebe zweier Menschen zueinander sowie der Liebe Gottes zu den Menschen. Mit der bilderreichen, erotischen und meditativen Umschreibung dieser Liebe bot das „Hohelied“ des Alten Testaments viele Möglichkeiten zum Austausch in den Gemeinden. Dieser findet noch am Freitag um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus und Sonnabend zur Singstunde in der Kirche der Brüdergemeine um 19 Uhr statt.

Der Abschlussgottesdienst der Bibelwoche wird am Sonntag ab 9.30 Uhr in der Christuskirche auf der Rothenburger Straße gefeiert. (SZ)

