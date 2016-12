Christdemokraten wollen sich abgrenzen Matthias Köhler ist der alte und neue Chef des CDU-Ortsverbands. Der steckt sich klare Ziele für die Zukunft.

Die Gröditzer Christdemokraten werden weiterhin von Dr. Matthias Köhler angeführt. © Archiv/Schröter

Die Gröditzer Christdemokraten werden weiterhin von Dr. Matthias Köhler angeführt. Der Gymnasiallehrer wurde Anfang Dezember bei der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt, teilte der Stadtverband der Christdemokraten mit. Köhler betonte darin, es sei wichtig, sich von linken und rechten populistischen Gruppen inhaltlich konsequent abzugrenzen. Es gehe darum, Diskussionen auf Fakten zu gründen. „Beim Suchen nach Lösungen von Problemen, die unsere Menschen bedrücken, muss von den Gesetzen unseres Rechtsstaates ausgegangen werden und nicht von demokratiezerstörender Massenhetze.“ So sei die Stadt-CDU „für Asylrecht, aber auch für zeitnahe, konsequente Abschiebung bei Ablehnung“.

Köhler hob zudem das durch die CDU-Fraktion im Stadtrat während der letzten Wahlperiode eingebrachte Begrüßungsgeld für in Gröditz geborene Kinder als Erfolg hervor. Die Gröditzer Stadt-CDU zählt nach ihren Angaben derzeit 23 Mitglieder, in diesem Jahr sei ein neues Mitglied hinzugewonnen worden. Damit sei die Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren konstant geblieben, so Matthias Köhler. (ewe)

zur Startseite