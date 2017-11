Christbaum steht jetzt auf dem Untermarkt Die Tanne für den Görlitzer Christkindelmarkt ist 32 Jahre alt und wuchs am Amselgrund in Biesnitz.

Genau 8.16 Uhr hing der Baum am Mittwochvormittag am Haken. © Matthias Klaus

Görlitz. Genau 8.16 Uhr hing er am Mittwochvormittag am Haken, der diesjährige Christbaum für den Görlitzer Christkindelmarkt, fachgerecht geschnitten von den Kollegen des städtischen Betriebshofes. Die Tanne ist 32 Jahre alt und wuchs am Amselgrund in Biesnitz.

Unter Polizeibeobachtung wurde der Baum zum Untermarkt chauffiert. Besitzerin Brigitte Nicht hatte sich bei der Stadt gemeldet, um die Tanne zu spenden. Auf dem Untermarkt steht die Tanne nun bis Maria Lichtmess Anfang Februar. (SZ/mk)

