Christbäume für alle Jeanette Büttner bietet m Toom-Markt in Weißwasser Nordmanntannen und Blaufichten an. Auch an anderen Orten startet der Verkauf.

Jeanette Büttner vom Toom-Markt zeigt einen der angebotenen Bäume. © Joachim Rehle

Die Weihnachtsbaumsaison in Weißwasser ist eröffnet: Jeanette Büttner verkauft im Toom-Markt schon die ganze Woche Christbäume. Die Nordmanntannen in drei verschiedenen Größen stammen aus Dänemark, die Blaufichten mit dem typisch weihnachtlichen Geruch aus Hoyerswerda. Bis zum 24. Dezember sind die Nadelbäume zu haben. An diesem Wochenende startet der Weihnachtsbaumverkauf auch andernorts. Traditionell werden auf dem Parkplatz des City-Centers Saschowawiese Bäume angeboten oder auf dem Parkplatz des Discounters Aldi in der Berliner Straße. Auch in Bad Muskau beginnt der Christbaumverkauf an diesem Wochenende.

zur Startseite