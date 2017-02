Chris Roberts singt in Laußnitz Das Konzert mit dem Schlagerstar im Laußnitzer Hof war schon lange ausverkauft. Nun gibt es überraschend doch noch Karten.

Chris Roberts zieht die Zuschauer – und das noch nach fast 50 Jahren auf der Bühne. Der Schlagerstar, der mit Liedern wie „Du kannst nicht immer 17 sein“ bekannt wurde, kommt jetzt in den Laußnitzer Hof. Und das an zwei Tagen. Das Team des Laußnitzer Hofes plant das Event rund um den Frauentag schon seit einigen Monaten. Die Burkauer Musikanten und der Laußnitzer Karnevalsclub werden am 8. und 9. März ebenfalls auftreten. Und lange sah es auch so aus, als ob es keinen einzigen freien Platz mehr geben würde. Doch jetzt sind durch zwei überraschende Busabsagen doch noch einige Tickets zu haben.

Chris Roberts hatte einige echte Hits, wie „Ich bin verliebt in die Liebe“, „Mein Schatz, du bist ne Wucht“ oder „Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir“. Er verkaufte elf Millionen Schallplatten, trat oft im Fernsehen auf und spielte in einigen Schlagerfilmen mit. Das Management des Sängers geht davon aus, dass 91 Prozent der Bundesbürger den Sänger aus München-Schwabingen kennen und er auf rund 50 Millionen Tonträgern vertreten ist.

Das Konzert in Laußnitz beginnt 14 Uhr. Das Team des Laußnitzer Hofes übernimmt die gastronomische Versorgung, bietet Kuchen und Abendbrot an. Die Karte kostet 42 Euro, Kaffee und Essen sind inbegriffen. Reservierungen sind unter 035953 6774 oder 035795 46112 möglich. (SZ)

