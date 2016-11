Chris de Burgh in Görlitz Am 1. Juli 2017 kommt er mit seiner „A Better World Tour“ in die Landskronbrauerei.

Chris de Burgh © PR

Görlitz. Chris de Burgh ist stark gefragt. Wie sehr, das zeigt der Run auf die Karten zu seiner „A Better World Tour“T im Frühsommer 2017. Ein guter Grund, die Anfang Mai beginnende Gastspielreise durch Deutschland zu erweitern. Zusätzlich zu den beiden Konzerten in Leipzig und in Halle spielt Chris de Burgh am 1. Juli 2017, 20 Uhr, in der Landskronbrauerei in Görlitz. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Tickethotline 0341 9800098 oder im Internet unter www.mawi-concert.de.

