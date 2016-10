Chormusik, die verbindet Der Männergesangsverein 1876 Hartmannsdorf wurde vor 140 Jahren gegründet. Seine Sänger betreiben auch Traditionspflege.

Der Männergesangsverein 1876 Hartmannsdorf trat vor Kurzem anlässlich seines 140-jährigen Bestehens in der Schunkelscheune in Hermsdorf auf. Foto: Frank Baldauf © frank baldauf

Singen verbindet: Das gilt ganz besonders für den Männergesangsverein 1876 Hartmannsdorf. Inzwischen vereint der Traditionsverein mehrere Generationen von Chormitgliedern unter einem Dach. Vor Kurzem zeigten die 32 Männer im Alter von 30 bis 80 Jahren in der Hermsdorfer Schunkelscheune ihr Können. Der Anlass der gut besuchten Festveranstaltung: Der Männergesangsverein feierte rundes Jubiläum. Er besteht seit nunmehr 140 Jahren.

Auf der Bühne im vollen Saal mit vielen geladenen Gästen von anderen Musikgruppen, Chören, Vereinen und Freunden aus der Region gaben die aktiven Vereinsmitglieder sowohl klassische Chormusik als auch moderne Popsongs zum Besten.

„Das Chorsingen macht fröhliche Menschen“, sagt Dirk Zincke vom Vereinsvorstand. „Gemeinsam macht Singen sehr viel Spaß. Lieder zu jedem Anlass und zu jeder Jahreszeit sind ein wichtiges Kulturgut, das Lebensfreude aber auch Nachdenklichkeit vermittelt. An allen Orten, an denen gesungen wird, komme es zu sozialen Kontakten. Auch bei den Hartmannsdorfer Sängern. In wechselvoller Geschichte mit vielen Höhepunkten pflege der Verein den Chorgesang. Die Männer proben wöchentlich und haben etwa 25 Auftritte im Jahr.

Die Teilnahme an regionalen Chortreffen und überregionalen Sängerfesten gehören ebenso wie eine Vielzahl von Konzerten unterschiedlichen Anlasses zum festen Bestandteil des musikalischen Schaffens.

Dem Motto der Hartmannsdorfer Sänger „Tradition bewahren - Zukunft sichern“ verpflichtend, kooperiert der Verein darüber hinaus seit einigen Jahren eng mit den Männerchören aus Oberbobritzsch und Kleinbobritzsch. „Mit dieser sinnvollen und zukunftsorientierten Partnerschaft wollen wir uns der demografischen Entwicklung sowie dem gesellschaftlichen Wandel stellen und somit die langjährige Tradition des Männerchorgesangs im Osterzgebirge erhalten“, erklärt Zincke.

Dieser Zusammenschluss, die Bobritzschtaler Chöre, ist in der demografischen Entwicklung und dem damit verbundenen Rückgang an Sängern begründet. Durch den Verbund hat der Chorgesang jedoch in der Region eine Zukunft. Und noch immer kommen neue Mitglieder hinzu.

Länger dabei ist indes zum Beispiel Steffen Göhler. Er war 1965 in den Männergesangsverein eingetreten. Der 69-Jährige ist voll des Lobes für seinen Verein. Die Pflege des Vereinslebens sei wichtig. Etwas traurig war er darüber, dass Vertreter aus dem Gemeinderat beim Jubiläum nicht mitgefeiert hätten – und dass auch Bürgermeister Reinhard Pitsch (parteilos) fehlte. Pitsch habe sich jedoch vorab schriftlich beim Vereinsvorsitzenden dafür entschuldigt.

zur Startseite