Chorleiter wird 70 Jürgen Becker wurde mit einem musikalischen Ständchen seines Männerchores erfreut. Für die Zukunft hat er noch viel vor.

Chorvorstand Siegfried Behla (M.) und Sänger des Männerchores Großenhain-Reinersdorf gratulieren ihrem Chorleiter Prof. Jürgen Becker (l.) zum 70. Geburtstag mit einem Ständchen. © Anne Hübschmann

Kleiner Mann, was nun? muss man bei Jürgen Becker nicht fragen. Sein 70. Geburtstag ist für den bekannten Großenhainer Chorleiter und Musiklehrer kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Wenn sein Männerchor schon im Hausflur den Kanon schmettert „Dass Erde und Himmel Dir blühen“, dann fühlt sich der Jubilar in seinem Element. Neben dem Großenhain-Reinersdorfer Ensemble, das er im Vorjahr übernommen hat, leitet Jürgen Becker seit 2010 auch den Konzertchor Riesa.

Wenn er nicht mit seinen Chören probt, hört Becker viel Musik. „Zum Geburtstag habe ich Beethoven geschenkt bekommen“, so der Großenhainer freudig. Und außerdem ein Abonnement der „Digitalen Konzerthalle der Berliner Philharmoniker“ für zu Hause. Regelmäßig fährt Jürgen Becker auch nach Dresden an die Musikhochschule, wo er noch 43 Studenten in Chorleitung unterrichtet – so viele wie keiner an dieser Einrichtung. „Mein Kalender ist so voll wie früher“, erklärt Jürgen Becker und schaut dankbar zu seiner Rosemarie. Seine Frau hält ihm den Rücken frei. Das war auch schon früher so: Denn die Beckers sind Eltern von vier Kindern. Tochter Antje trat in die Fußstapfen des Vaters und ist seit über 20 Jahren Geigerin bei der Dresdner Philharmonie.

Persönlich gratulierte deshalb gestern in Großenhain sogar der Chordirektor der Dresdner Philharmonie: Professor Gunter Berger. Viele Jahre, von 1989 bis 2012, leitete Jürgen Becker den philharmonischen Kinder- und Jugendchor in Dresden. Mit ihm unternahm er Konzertreisen in die ganze Welt. Vor der Wende war Jürgen Becker 20 Jahre lang im Schuldienst an der Goethe- und der Clara-Zetkin-Schule und dirigierte ein Jugendblasorchester. Prof. Becker selbst spielt Klarinette, früher im Gemeinschaftsorchester, und er war ebenso als Klarinettenlehrer an der Musikschule tätig. Er erinnert sich an eine Konzertreise nach Ungarn, die man dem Großenhainer zu DDR-Zeiten verwehren wollte. Noch in den 80er Jahren sollte er auch politischen Ärger wegen der Aufführung einer Messe bekommen. Die war vom hiesigen Komponisten Herbert Gadsch, einem Kirchenmusiker. Das ist heute alles Schnee von gestern. Heute steht Jürgen Becker mit seinem Männerchor in engem Kontakt mit Musikern aus Kecskemét. Die werden kommenden Juni zum 150. Gründungstag des Reinersdorfer Männerchores nach Deutschland kommen und auch ein öffentliches Konzert geben. Jürgen Becker hält darüber hinaus Kontakt zu einem Kinderchor in Namibia und zu einem Ensemble in Seoul. Und wer weiß, vielleicht geht es auch mal wieder in die USA?

Jürgen Becker hatte in den 90ern mal eine Einladung, ein halbes Jahr als Gastdozent in Chicago zu sein und dort mit dem größten amerikanischen Kinderchor zu arbeiten. Daraus wurde leider nichts. Doch 1997 war der Großenhainer mit seinem philharmonischen Kinderchor auf einer 13-tägigen Reise mit neun Konzerten in Amerika. Klassische Musik wurde dort aufgeführt, aber auch moderne Werke, auch wieder von Gadsch. „Zu diesem bekannten Großenhainer hatte ich eine besonders enge Beziehung“, sagte Jürgen Becker mal.

Nun freut er sich, dass sein Männerchor bei jedem Auftritt qualitativ besser wird. „Alle Sänger bemühen sich, meine hohn Anforderungen zu erfüllen“, schmunzelt der Großenhain. Nach zwei gut besuchten und gelungenen Weihnachtskonzerten gibt Jürgen Becker mit dem Männerchor den nächsten öffentlichen Auftritt zum Tag der Parks und Gärten auf dem Kupferberg.

