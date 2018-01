Chorgesang, Musicals, Rockmärchen und Theater

André Bischof zeigt auf das „Malvina“-Plakat. Für die Neuinszenierung des Rockmärchens von Gerhard Gundermann wird noch ein Casting stattfinden. Foto: Katrin Demczenko

Seit 1993 führen André und Jana Bischof in Hoyerswerda Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene an das Musizieren heran. Ihre Musik- und Kunstschule gehört heute fest zur kulturellen Landschaft der Stadt.

2018 haben die Lehrer und Schüler viel vor. Der KuFa-Bürgerchor unter André Bischof probt jetzt sein neues Programm „Ich bau euch ein Lied“. Am 14. Februar um 19 Uhr hat es im Saal der Kulturfabrik (KuFa) Hoyerswerda im Bürgerzentrum Braugasse 1 Premiere. Die Musicalklasse der Jugendlichen zeigt selbigenorts am 23. März um 10 Uhr und 11.30 Uhr noch einmal ihr selbstgeschriebenes Musiktheaterstück „Die geborgte Erde“. Darin geht es um den Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Planeten, sagt Jana Bischof. Die Anmeldung interessierter Gymnasial- und Oberschulklassen ist bei der KuFa sowie in der Musik- und Kunstschule Bischof in der Bautzener Allee 83 möglich.

„Am 22. April dürfen wir erstmals das Konzert «Junger Künstler» bei den Hoyerswerdaer Musikfesttagen gestalten“, verkündet André Bischof. Kinderensemble und Solisten werden im Schlosssaal ihr Können auf verschiedenen Instrumenten zeigen und Lieder aus an der Schule erarbeiteten Musicals singen. Der Chor der Grundschule „An der Elster“ steht auch mit auf der Bühne. Am 28. April wird in der Kulturfabrik zünftig und mit viel Musik Geburtstag gefeiert. Ab 19 Uhr treten an diesem Tag öffentlich der KuFa-Bürgerchor, Amici della musica, die Countryband „Marys Men“ und die Gruppe „Nachspiel“ aus ehemaligen Musikschülern auf, die noch heute Jugendweihen mitgestalten, sagte der Musikschulleiter. Besonders freut er sich auf den Hochschwarzwalder Männerchor „CHORyphaen“, den sein Sohn Florian Bischof leitet.

An den Feierlichkeiten der KuFa zum 20. Todestag des Lausitzer Liedpoeten Gerhard „Gundi“ Gundermann wird sich die Musik- und Kunstschule Bischof ebenfalls beteiligen. Gundermanns Rockmärchen „Malvina“ soll im Herbst aufgeführt werden. Die Proben für die Neuinszenierung beginnen im Mai, informiert André Bischof. Vorher findet noch ein Casting statt, denn es werden zwei 16- bis 18-jährige Jungen gesucht, die im Stück singen sollen.

Wenn Grundschüler ab Klasse 2 Lust auf die Erarbeitung eines Musicals haben, können sie sich gern bei Jana Bischof melden. Es wird eine neue Musicalklasse aufgebaut, die die Geschichte «Peter und der Wolf» mal anders“ auf die Bühne bringen wird. Die handelnden Personen und Tiere werden sprechen, erklärte der Musikschulleiter. Die Premiere des Stückes wird im Herbst in der Krabatmühle stattfinden.

