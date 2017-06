Choralarm im Gymnasium Der Pestalozzi-Chor aus Heidenau tritt im Landtag auf, musiziert mit der Staatsoper und erobert die großen Bühnen.

Der Chor des Pestalozzi-Gymnasiums Heidenau hat es zu großer Meisterschaft gebracht. © Daniel Förster

Auf einmal wollen alle im Chor singen. Seit Max Röber 2015 ans Heidenauer Gymnasium kam, sind die Schüler kaum wiederzuerkennen bzw. zu hören. Der Chor erlebt einen steilen Aufstieg. Sogar in die Oper gehen sie gemeinsam. Das bringt ihm nun einen weiteren Fortschritt und besonderen Auftritt. Die Heidenauer nehmen am Projekt Choralarm der Semperoper teil.

Chorleiter Max Röber und die Schülerinnen und Schüler sind der Oper schon bekannt. So wurden sie eines Tages angesprochen, ob sie nicht an dem Projekt teilnehmen. Damit werden Schulchöre und das Singen an Schulen gefördert. Die Heidenauer nahmen das Angebot mit dem Jugendchor und einer sechsten Klasse wahr.

Im ersten Schulhalbjahr kamen Sängerinnen und Sänger des Staatsopernchores ins Gymnasium, und die Dirigentin Christiane Büttig besuchte den Jugendchor im Chorlager. Er studierte wie die anderen Chöre Lieder für ein gemeinsames Programm ein, das im Kleinen Haus in Dresden aufgeführt wurde. Dort fiel dann auch die Entscheidung: Der Heidenauer Chor wurde einer von zwei „Patenchören“ der Staatsoper Dresden für die Spielzeit 2016/2017. Die Jury unter der Leitung des Intendanten der Staatsoper, Wolfgang Rothe, hatte sich innerhalb des Wettbewerbes für die Heidenauer entschieden.

Im zweiten Schulhalbjahr fuhr der gesamte Gymnasiums-Chor zweimal für einen ganzen Tag in die Semperoper. Alle hatten die Möglichkeit, Stimmbildung bei den Solisten der Semperoper zu bekommen, beim Staatsopernchor zu hospitieren und das Flair der Oper zu genießen. Zusätzlich leitete Ekkehard Klemm, der ehemalige Direktor der Hochschule für Musik Dresden und jetzige Generalmusikdirektor der Elbland Philharmonie, zwei Proben.

„Alles in allem ein erfolgreiches Projekt, das den Sängerinnen und Sängern gut gefällt und der Qualität des Chores zugute kommt“, sagt Max Röber. Vor zwei Wochen sangen die Heidenauer zur Anerkennung auch im Sächsischen Landtag, und am Dienstag waren die Heidenauer im Barockgarten Großsedlitz zu erleben.

Der Choralarm endet mit einem Konzert am 15. Juni, 19 Uhr, in der Annenkirche Dresden. Die Heidenauer freuen sich dann schon wieder auf das Weihnachtskonzert des Chores der Gymnasiasten.

