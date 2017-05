Chor sagt für Pfingstsingen ab Die Organisatoren suchen fieberhaft nach einem Ersatz. Zur Veranstaltung im Seifersdorfer Tal werden Hunderte Besucher erwartet.

Die Chorgemeinschaft aus Wiednitz und der Gemischte Chor aus der Pfefferkuchenstadt Pulsnitz bestritten 2014 das diesjährige Pfingstsingen im Seifersdorfer Tal. © Bernd Goldammer

Sonnenschein, eine herrliche Landschaft und Volkslieder: Von dieser Mischung sind jedes Jahr Hunderte Besucher begeistert. Sie kommen jeweils am Pfingstsonntag ins Seifersdorfer Tal und hören den Chören und Instrumentalisten zu. In diesem Jahr werden voraussichtlich nur ein Chor und ein Ensemble auftreten. Nach Angaben von Mitorganisatorin Silvia Großmann hat der Chor der Lessing-Stadt Kamenz kurzfristig abgesagt. „Aus gesundheitlichen Gründen kann er leider nicht auftreten“, sagt sie. „Leider sind die Plakate für das Konzert schon gedruckt, so dass auf ihnen noch der Kamenzer Chor steht.“ Teilnehmen werden die Burkauer Musikanten und der Dresdner Volkslieder Chor Hans Eisler. Die Organisatoren suchen fieberhaft nach einem Ersatz. „Ob uns das in den zwei verbleibenden Wochen gelingt, ist fraglich. Viele Chöre sind natürlich längst gebucht“, sagt die Seifersdorferin. Das Pfingstsingen beginnt um 10 Uhr auf der Festwiese in der Nähe der Marienmühle. Wie in jedem Jahr wird zuvor ein Gottesdienst im Seifersdorfer Tal stattfinden. Beginn ist um 8.30 Uhr. Die Leitung hat der Seifersdorfer Pfarrer Thomas Slesazeck. „Die Andacht dauert dann bis gegen 9.30 Uhr. Die Besucher können anschließend zur Festwiese laufen.“

Das Pfingstsingen wird wieder vom Förderverein Seifersdorfer Schloss organisiert. Die Mitglieder bereiten das Konzert vor. Unterstützung kommt unter anderem von der Gemeinde Wachau. Sie stellt die Bänke und Stühle bereit. Auch die jungen Leute vom Seifersdorfer Jugendclub packen mit an. Sie betreuen einen Verkaufsstand. Mitglieder des Fördervereins und ein Ordner der Gemeinde sorgen auch dafür, dass beim Konzert alles glatt geht. „Uns ist ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass es im Tal selber keine Parkplätze gibt. Die Besucher werden gebeten, beispielsweise auf dem Wanderparkplatz in Seifersdorf ihren Pkw abzustellen“, sagt die Mitorganisatorin.

Das Pfingstsingen ist für die meisten Besucher nicht nur ein gewöhnliches Konzert. Zu dem Ereignis kommen sie oft von weit her, um Freunde oder Verwandte zu treffen. Entsprechend ist auch das Angebot abseits der Bühne. Es stehen Kaffee und Kuchen, Steaks und Bratwürste vom Grill und Getränke zum Verkauf. Viele der Besucher nutzen das Tal dann auch zu einem Spaziergang. (SZ/td)

zur Startseite