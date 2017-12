Chor im Weihnachtstrubel Der Friedrich-Silcher-Chor hat seit Oktober neue Lieder vorbereitet. Das freut jetzt die Dippoldiswalder Senioren.

Am Nikolaustag tritt der Friedrich-Silcher-Chor in den Parksälen auf. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Die Vorweihnachtszeit ist für die Sänger des Friedrich-Silcher-Chors in Dippoldiswalde immer mit vielen Terminen gespickt. Der nächste Termin zu dem die Sänger unter der Leitung von Chordirektor Gernot Jerxsen auftreten, ist die Weihnachtsfeier der Senioren in Dippoldiswalde am Mittwoch, dem 6. Dezember, in den Parksälen, wie Wolf-Rüdiger Mehnert vom Chorvorstand informierte. Dort treten die erwachsenen Sänger gemeinsam mit einer Kindergruppe auf.

Danach haben die Dippser am Sonnabend, dem 16. Dezember, noch einmal die Möglichkeit, den Chor auf dem Weihnachtsmarkt zu erleben. „Dort werden wir vorwiegend traditionelle Weihnachtslieder vortragen, um den Besuchern die Möglichkeit zum Mitsingen zu bieten“, sagt Mehnert. Der Auftritt beginnt um 16 Uhr.

Die Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit haben schon im Oktober begonnen. „Gleich nach unserem Sängerball haben wir damit angefangen“, berichtet Mehnert. „Damals hat uns unser Chordirektor mit zwei, drei neuen Sachen überrascht.“ Jede Stimme musste ihren Part einzeln einstudieren und dann der Zusammenklang hergestellt werden. Dafür sind die Chorsänger im November zu einem Wochenende nach Naumburg gefahren. Außerdem treffen sie sich jeden Dienstag um 19 Uhr in den Parksälen zur Probe. Neue Sänger sind dort immer willkommen.

