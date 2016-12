Chor am Schiller-Gymi auf der Kippe Seit Jahrzehnten gehört das traditionelle Ensemble zu Bautzen. Doch wegen des Lehrermangels geht es jetzt erst einmal nicht weiter.

Die Schüler des Chors hatten gestern zum traditionellen Treppensingen noch einmal einen großen Auftritt. Wie es mit Ensemble am Schiller-Gymnasium weitergeht, ist allerdings ungewiss. Die bisherigen Leiter haben keine Zeit mehr für die Proben. © Carmen Schumann

Kurz vorm Fest haben die Mitglieder des Chors am Schiller-Gymnasium im kleinen Rahmen stets noch einmal einen großen Auftritt. Das traditionelle Treppensingen bleibt exklusiv den Schülern und Lehrern vorbehalten. Seit drei Jahrzehnten ist es gewissermaßen ein festlicher Jahresabschluss und zugleich Überleitung auf den Höhepunkt der besinnlichen Zeit. Am Donnerstagvormittag war es wieder so weit. Ob diese Tradition jedoch eine Fortsetzung findet, ist derzeit offen – wie überhaupt die gesamte Zukunft des inzwischen mehr als 60 Jahre alten Schülergesangsensembles.

Die schlechte Nachricht ereilte die jungen Sänger denkbar unvermittelt. Ausgerechnet in der Pause zwischen den immer gut besuchten Weihnachtskonzerten Anfang Dezember wurde auf der Bühne verkündet, dass dies möglicherweise der letzte öffentliche Auftritt gewesen sein könnte. Für die Schüler ein Schock. „Wir haben es da erst erfahren und konnten es gar nicht glauben“, sagt Annika Zimmermann. Die 15-Jährige singt seit vier Jahren im Chor – einem Aushängeschild des Gymnasiums und auch für die gesamte Stadt Bautzen.

Lehrer werden am anderen Gymnasium gebraucht

Tatsächlich ist die Lage ernst. Bisher werden der Oberstufen- und der Mittelstufenchor von zwei Musiklehrern geleitet. Für jeden Chor war eine Stunde Probe in der Woche vorgesehen. Die Stunden gingen vom Zeitbudget der beiden Lehrer ab, das bisher nicht komplett mit Unterrichtsstunden ausgefüllt war. Dadurch werden zusätzliche Bildungsangebote wie der Chor erst möglich. Doch jetzt werden beide Lehrer für den Musikunterricht am Philipp-Melanchthon-Gymnasium gebraucht.

Bei der zuständigen Bildungsagentur in Bautzen waren sich die Verantwortlichen über die Folgen für den Chor am Schiller-Gymnasium, die sich aus den zusätzlichen Unterrichtsstunden für die Lehrer ergeben, durchaus bewusst. Die Sprecherin der Behörde, Angelika Ruscher, verweist auf die geltenden Verwaltungsvorschriften. Darin sei klar geregelt, dass „die Absicherung des Unterrichts oberste Priorität vor allen außerunterrichtlichen Angeboten einzelner Schulen“ habe. Auch an anderen Einrichtungen mussten deshalb bereits Zusatzangebote ersatzlos gestrichen werden.

Für die Schule wegen des Chores entschieden

Beim Chor des Schiller-Gymnasiums handelt es sich jedoch selbstredend nicht um irgendein Zusatzangebot. Gegründet wurde der Chor 1953 von Helga Schwarz, die wegen ihres Engagements sogar zur Ehrenbürgerin von Bautzen ernannt wurde. Über die Jahre wuchs der Chor zu einer wahren Institution heran, gehörten ihm Generationen von Absolventen der Erweiterten Oberschule und später des Gymnasiums an. Viele Kinder und ihre Eltern entscheiden sich gerade wegen des Chors für einen Besuch des Schiller-Gymnasiums.

So auch Annika Zimmermann. Sie wohnt in Sohland, hätte bis nach Wilthen aufs Gymnasium einen deutlich kürzeren Weg. „Meine kleine Schwester will eigentlich auch wegen des Chors aufs Schiller-Gymnasium“, sagt die 15-Jährige. Was sie und viele andere Mitglieder des Chors umtreibt, ist nun vor allem die Frage, wie es weitergeht.

Genau diese Frage stellt sich auch der Schulleiter Andreas Kämpe. Einerseits teilt er die Ansicht der Bildungsagentur. Es gehe eben nicht, das anderswo der Unterricht ausfalle. Zugleich hofft er aber darauf, möglichst schnell eine tragende Lösung zu finden, den Chor an seiner Schule erhalten zu können. „Uns rennt die Zeit davon. Wenn einmal über längere Zeit kein Chor stattfindet, dann ist er möglicherweise für immer weg“, fürchtet Andreas Kämpe.

Für ihn ist der Chor ein wichtiger Beitrag der kulturellen Arbeit in Bautzen. „Die Schüler gewinnen zudem an Persönlichkeit.“ Gegenwärtig gebe es aber bereits etliche Gespräche, um die Chorarbeit zu retten. „Ich will dem noch nicht vorgreifen, aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind, beide Chöre zu erhalten“, sagt Andreas Kämpe. Schon nach der Ankündigung Anfang Dezember habe es viele Hilfsangebote auch von außen gegeben, so der Schulleiter.

Annika Zimmermann und die vielen anderen jungen Mitglieder würden sich freuen. „Mir macht das Singen viel Spaß“, sagt sie. Auch in der Hoffnung, dass der Chor noch viele große Auftritte hat.

zur Startseite