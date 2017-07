Chlor in Brunnen sorgt für Aufregung Meißen verweist darauf, dass dieses Verfahren durchaus üblich ist.

Eine große Tablette im Heinrichsbrunnen erwies sich als Chlorbeigabe. Ist der Einsatz der Chemikalie überhaupt erlaubt? © Claudia Hübschmann

Irritation am Wochenende bei Besuchern der Meißner Altstadt. Eine große Tablette im Heinrichsbrunnen erwies sich als Chlorbeigabe. Bei einem Rundgang zeigte sich, dass auch in weiteren Brunnen Tabletten oder Rest davon lagen. Was passiert, wenn kleine Kinder das Wasser beim Spiel trinken? Ist der Einsatz der Chemikalie überhaupt erlaubt? Die Fragen erreichten Anfang der Woche die Meißner SZ-Redaktion.

Im Rathaus teilte Sprecherin Katharina Reso mit, am Heinrichsbrunnen werde beim monatlichen Wasserwechsel im Sommer in der Regel etwas Chlor eingebracht. Aufgrund seines Standortes unter den Bäumen neige dieser zur Grünalgenbildung. Diesen Sommer seien ebenfalls der Brunnen an der Frauenkirche sowie der Kaendlerbrunnen mit Chlor versehen worden.

Lediglich am Café Zieger habe es den Einwand einer Bürgerin gegeben, wonach aufgrund der flachen Beschaffenheit Kinder mit einer Chlortablette gespielt hätten. Darum sei dieses Jahr auf das Chlor verzichtet worden und es werde nun die Anschaffung eines Edelstahlbeckens für diesen Standort erwogen, welches zunächst abgedeckt werden kann, bis sich das Chlor aufgelöst hat.

„Insgesamt ist das Vorgehen in Meißen eine gängige Praxis zur Reinhaltung von Brunnen“, so Rathaussprecherin Katharina Reso. Alle seien ausdrücklich keine Trinkwasserbrunnen und mit entsprechenden Hinweisen versehen.

Meißen steht mit seiner Wasserbehandlung nicht allein in Sachsen. Auch in den Bautzener Wasserbecken werden Chemikalien aufgelöst. Regelmäßig testen die Mitarbeiter einer extra beauftragten Firma den pH-Wert des Wassers und geben dann je nach Bedarf Chlor und Algenvernichter dazu.

