Chipkarten für den Schulbus Das elektronische Ticket ersetzt den bisherigen Fahrschein aus Papier und ist ab dem 7. August, gültig.

Die Chipkarten für die Schülerbeförderung werden oder wurden bereits per Post zugestellt. © Symbolbild/VVO

Der Landkreis führt mit Beginn des neuen Schuljahres eine Chipkarte für die Schülerbeförderung ein. Darüber informierte jetzt das Landratsamt. Die Chipkarte ersetzt das bisherige Ticket aus Papier und ist ab Montag, 7. August, gültig.

Die Karten werden oder wurden bereits per Post zugestellt. Insgesamt erhalten etwa 5 300 Schüler einen Zuschuss für den Schulweg mit dem Bus – in knapp hundert Fällen konnte die Chipkarte bisher nicht zugestellt werden, so das Landratsamt. (SZ)

Wer trotz amtlicher Bescheinigung für den Zuschuss bislang keine neue Karte erhalten hat, erhält die vom 7. bis 11. August im Landratsamt Großenhain, Remonteplatz 8.

zur Startseite