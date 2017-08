Chipkarte für Schüler Ab dem neuen Schuljahr werden Zeitkarten aus Papier für Bus und Bahn gegen moderne Fahrausweise eingetauscht. Das hat viele Vorteile.

Ein Scanner am Buseinstieg zeigt an, ob die Plastikfahrkarte gültig ist. © Norbert Millauer

Gute Nachricht für viele Schüler im Landkreis Meißen. Die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) führt als erstes Regionalbusunternehmen im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) die Chipkarte als Fahrausweis ein. Wer sie schon vor dem heutigen Schulstart über das Bereitstellungsverfahren im Landkreis Meißen bestellt hat, ist gut dran. Er bekam sie nämlich zugeschickt.

Die Zeiten, wo es unangenehme Diskussionen gab, wenn vergessen wurde, am Beginn eines neuen Monats die Monatskarte zu wechseln, sollen nun Vergangenheit sein. Diese und andere Probleme sollen es mit dem elektronischen Ticket nicht mehr geben. Und so soll das eTicket eingesetzt werden.

Für welche Fahrgäste ist das neue elektronische Ticket?

Den neuen Fahrausweis können erst einmal nur die Schüler des Landkreises Meißen benutzen. Die alte Papier-Monatskarte wird so für sie ersetzt. Für das Schuljahr wurden bereits 9 000 der modernen Tickets verschickt. Zuvor mussten sich alle Nutzer über ein Bereitstellungsverfahren um die Fahrausweise zur Schülerbeförderung bewerben.

Wie wird der moderne Fahrschein eingesetzt?

Die Fahrkarte ersetzt den bisherigen Fahrschein und ist bei jeder Fahrt mit Bus und Bahn im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitzuführen. Im Bus wird das Ticket beim Einstieg auf einen Scanner gehalten, der dem Busfahrer durch ein optisches und akustisches Signal die Gültigkeit anzeigt. Schüler benötigen außerdem gemäß den Tarifbestimmungen des VVO weiterhin eine gültige Kundenkarte.

Was sind die Vorteile gegenüber der traditionellen Monatskarte

Die Fahrkarte in Form einer Chipkarte ist als Kunststoffkarte langlebiger und robuster als das Ticket aus Pappe oder Papier. Außerdem entfällt das Umstecken der einzelnen Monatsabschnitte, das bisher schon öfter für Probleme gesorgt hat. Die Vertreter der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) und des VVO setzten zusätzlich auf das hohe Potenzial der Karten. So soll in den kommenden Jahren noch einiges mehr über die Karte zu regeln sein. Auch der bürokratische Aufwand aller Beteiligten kann so vielleicht verringert werden.

Kommt das elektronische Ticket für alle?

Bisher ist die Meißner Verkehrsgesellschaft das erste regionale Busunternehmen des VVO, das die Chipkarte als Fahrausweis einsetzt. Das Ganze ist als Pilotprojekt angelegt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) verzeichnen bereits 7 000 Nutzer der Chipkarte – pro Tag. Der VVO hat sich aber dazu entschlossen, das Ticket nicht gleich für jedermann freizugeben, sondern mithilfe dieses Projektes Probleme zu entdecken und Hürden zu überwinden. Die Schüler testen die neue Mitfahrerlaubnis als Erstes, da sie diese am dringendsten benötigen.

Was hat der VVO mit der Chipkarte noch geplant?

Wie bereits erwähnt, soll die Bürokratie vermindert werden. An anderen Optionen, die sich durch die neue Technik anbieten, und deren Umsetzung wird ebenfalls gearbeitet. Auch ein Passbild soll zukünftig auf den Tickets zu sehen sein. Neben der finanziellen Umsetzung macht bis jetzt in erster Linie der Datenschutz Probleme, so dürfe theoretisch nicht einmal der Name auf den Fahrschein gedruckt werden. Trotzdem gehen die Beteiligten davon aus, dass die Chipkarte der Fahrausweis der Zukunft sein wird.

