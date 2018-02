Chinesische Schriftzeichen fürs Museum Grafiker Heinz Ferbert schenkt dem Museum Alte Lateinschule 13 Werke. Einst wurde er dafür von Künstlerkollegen belächelt.

Heinz Ferbert (links) übergibt die Drucke an Museumsleiter Jens Schulze-Forster. Die beiden Schriftzeichen bedeuten „Lebenskraft“ und „langes Leben“. © Kristin Richter

Großenhain. Wie sieht das chinesische Schriftzeichen für „Frau“ aus? Heinz Ferbert weiß es genau. Der Wantewitzer Grafiker beschäftigt sich seit langem mit asiatischen Schriftzeichen und ihrer Bedeutung. Wie die meisten Wörter der Chinesen setze sich „Frau“ aus mehreren Schriftzeichen zusammen, verrät Ferbert. In diesem Fall aus „laut“, „Lärm“ und „streitsüchtig“.

Diesen und andere interessante Einblicke in die Welt der asiatischen Schriftzeichen hat Ferbert an Weiberfastnacht geboten. Wohl eher ungewollt, aber durchaus passend für diesen Tag, an dem die Damen mit Gekreische den Herren an den Kragen bzw. die Krawatte gehen. Der ehemalige Kunstlehrer, der mittlerweile Rentner ist, hat am Donnerstag 13 seiner Bilder an die Sammlung des Museums Alte Lateinschule übergeben. Die meisten davon stellen chinesische Schriftzeichen da, die der 63-Jährige in der Drucktechnik Aquatinta erschuf. Die Werke entstanden größtenteils in den letzten drei Jahren und sind eine Schenkung an das Großenhainer Museum.

Asiatische Schriftzeichen sind mittlerweile eines seiner künstlerischen Hauptthemen geworden. Diese Leidenschaft hegt Ferbert, seitdem er vor 22 Jahren erstmals in New York war und dabei den weltberühmten Stadtteil Chinatown besuchte, in dem vorwiegend Asiaten leben. Damals kaufte er sich eine Zeitung in chinesischer Sprache und war von den Schriftzeichen so fasziniert, dass er sie für seine Kunst benutzte.

Zuerst als Collagen. „Ich hatte aber keine Ahnung, was die Zeichen bedeuteten“, erzählt Herbert. Um möglichen Verwirrungen aus dem Weg zu gehen, erlernte er die Kunst der chinesischen Schriftzeichen und was sie bedeuten. Viele seiner Künstlerfreunde taten sich anfangs schwer, eine Schriftform als Kunst anzuerkennen. „Wenn man sich in der bildenden Kunst einer anderen Kultur zuwendet, sind viele erst einmal irritiert“, sagt Ferbert.

Aber er sei nun mal stur und lasse sich nicht vorschreiben, was Kunst ist. „Ich nehme mir jedes Jahr vor, Landschaften zu zeichnen, aber ich komme immer wieder auf die Schriftzeichen zurück“, verrät Ferbert. Und diese Hartnäckigkeit hat mittlerweile bei Künstlerkollegen Anerkennung gefunden. Seit 2013 ist Heinz Ferbert Mitglied im Landesbund Bildende Künstler Sachsen. „Dort kommt nicht jeder rein“, sagt der Wantewitzer mit etwas Stolz. Diese Ehre öffnet ihm Türen. Zum Beispiel zu Ausstellungen in Chemnitz oder momentan auf der Festung Königstein.

Die Tür zum Großenhainer Museum Alte Lateinschule steht für ihn schon länger offen. Zusammen mit den neuen Werken sind jetzt 21 Arbeiten von Ferbert hier im Be stand erfasst. Nach Max Müller, Kurt Globig, Walter Harras und Richard Hönicke ist es die fünfte größere Sammlung eines Einzelkünstlers im hiesigen Museum. „Für mich ist Heinz Ferbert einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler unserer Region“, würdigt Großenhains Ordnungsamtsleiter Matthias Schmieder. Die 13 neuen Bilder, die Felbert nun dem Museum geschenkt hat, sollen für eine neue Ausstellung vorbereitet werden. Deren Vernissage ist für den 25. Juni geplant.

