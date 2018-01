Chinesen wollen Flugplatz nicht kaufen Der Investor zieht sein Interesse zurück und wird somit keine Elektroautos in Rothenburg produzieren.

Am Flugplatz in Rothenburg sollte eine Fabrik für Elektroautos entstehen. Doch daraus wird nun nichts. © Rolf Ullmann

Rothenburg. Die Beijing WKW Automotive wird von seinen ursprünglichen Vorhaben absehen und das Grundstück am Flugplatz Rothenburg nicht kaufen. Das hat der chinesische Investor mit einem Schreiben vom 8. Januar mitgeteilt. Begründet wurde diese Entscheidung von Seiten des Investors mit der zu geringen Größe des Grundstücks (250 Hektar), wie Susanne Lehmann, Sprecherin des Landkreis Görlitz, in einer Pressemitteilung schreibt.

In den vergangenen Monaten hatten intensive Verhandlungen in enger Absprache mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, der Staatsregierung des Freistaates Sachsen sowie mit dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) stattgefunden, heißt es weiter. „Der Landkreis Görlitz stand dem geplanten Investitionsvorhaben sehr positiv gegenüber und hat flexibel auf die Vorstellungen des Investors reagiert, damit passgenaue Lösungen in Bezug auf zügige Planungs- und Genehmigungsverfahren gemeinsam hätten erarbeitet und umgesetzt werden können“, erklärt Lehmann weiter. Für das Vorhaben wurden dem Investor im Herbst vergangenen Jahres ca. 250 Hektar in unterschiedlichen Flächenzuschnitten am Flugplatz Rothenburg sofort zum Kauf angeboten. Zusätzlich sei als Ersatz für die mit Photovoltaik belegten Flächen angeboten worden, Flächen für einen weiteren Ausbau und für potentielle Zulieferbetriebe zu entwickeln. Der Landkreis Görlitz hatte auf ein zeitnahes Signal für die konkrete Umsetzung der chinesischen Investoren gehofft, damit die geplanten zukunftsfähigen Arbeitsplätze in Rothenburg/O.L. angesiedelt werden können. Am 13. Dezember 2017 wurden dem Investor die zur Verfügung stehenden Flächen ein weiteres Mal in Dresden erläutert. „Zu einer konkreten Zusage in Bezug auf die Kaufabsichten seitens des Investors ist es leider nicht mehr gekommen“, sagt die Landkreis-Sprecherin.

Die Forderung der deutschen Verhandlungspartner, die zu gründende Firma Delon Automotive GmbH für weitere konkrete Kaufvertragsverhandlungen in das Handelsregister eintragen zu lassen, wurde bis dato nicht erfüllt.

Die Staatskanzlei, das Sächsische Wirtschaftsministerium und der Landkreis Görlitz sind weiterhin sehr an der Vermarktung und Ansiedlung von Investoren interessiert. Landrat Bernd Lange betont: „Ich bin zuversichtlich, dass man gemeinsam mit dem SMWA eine Lösung finden wird, da die zur Verfügung stehende Gewerbefläche am Flugplatz Rothenburg in Bezug auf die enorme Größe eine Rarität in Deutschland darstellt“. (szo/mrc)

