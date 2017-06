Chinesen wird roter Teppich ausgerollt Der Kreis und die Städte Görlitz und Rothenburg tun alles, um die Ansiedlung des Autobauers zu ermöglichen. Nun kommt es auf den Investor drauf an.

Blick auf den Rothenburger Flugplatz. © Gehrlicher AG

Die Pläne für das in Rothenburg geplante Automobilwerk beschäftigen am Mittwoch den Görlitzer Kreistag. Der wird über einen Grundstücksverkauf an den chinesischen Investor entscheiden. Die Delon Automotive GmbH plant auf dem Rothenburger Flugplatz ein Werk für Elektroautos. 1000 Arbeitsplätze sollen dank des deutsch-chinesischen Joint Ventures neu entstehen. Bereits am Montag hat der Flugplatzzweckverband über den Grundstücksverkauf beraten und dem möglichen Flächenverkauf zugestimmt. Die Vorlage für den Kreistag wurde erst anschließend redaktionell fertiggestellt und wird den Kreisräten nach Angaben einer Sprecherin von Landrat Bernd Lange heute als Tischvorlage zur Sitzung ausgeteilt.

Nach dem Bekanntwerden der Pläne im Mai waren noch Zweifel an dem Vorhaben laut geworden. Auch nur die Ankündigung einer solchen Großinvestition erleben die Oberlausitz und der Rothenburger Gebiet nur sehr selten. Nun wird das Projekt offenbar konkreter, und der Investor könnte schon in diesem Sommer Flächen erwerben. In CDU-Kreisen geht man bereits davon aus, dass die Chinesen in 14 Tagen einen Vertrag unterzeichnen. Der Investor will mehr als eine Milliarde Euro in Rothenburg investieren.

Indirekt spielte die bevorstehende Ansiedlung auch im Görlitzer Stadtrat jüngst eine Rolle. Denn durch die Pläne der chinesischen Investoren rücken andere Nutzungen in den Hintergrund. Ehe die Delon Automotive GmbH kam, waren Teilflächen des künftigen Autobauers für weitere Solaranlagen vorgesehen gewesen. Dafür sollten die Flugbetriebsflächen reduziert werden. Mithilfe der Pachteinnahmen aus der Solaranlage wiederum wollte der Zweckverband die Flugsicherheit erhöhen. Im Juli 2016 wies das Luftverkehrsamt nach einer Inspektion darauf hin, dass die Start- und Landebahnen markiert werden müssten. Bis spätestens 31. Oktober 2016 sollte der Flugplatzbetreiber mit diesen Arbeiten beginnen. Doch einigten sich der Zweckverband als Betreiber und das Luftverkehrsamt schließlich darauf, die Markierungen in diesem Jahr vorzunehmen – finanziert über die Pacht der Solaranlage.

Nun ist deren Aufbau aber nach Auskunft des Görlitzer Oberbürgermeisters Siegfried Deienge zunächst einmal zurückgesetzt worden, weil die Verhandlungen mit den chinesischen Autobauern abgewartet werden sollen. Da die Arbeiten aber keinen Aufschub dulden, springen nun die Eigentümer des Zweckverbandes ein und übernehmen die Kosten in Höhe von 108000 Euro. Der Kreis trägt mit knapp 88000 Euro den größten Teil, den Rest teilen sich die Stadt Görlitz mit rund 18600 Euro und die Stadt Rothenburg mit 1600 Euro. Diesen Plänen stimmte der Görlitzer Stadtrat am vergangenen Donnerstag nun einstimmig zu. Jetzt müssen nur noch die Chinesen die Grundstücke kaufen und investieren.

