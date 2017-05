Chinesen sind größte Aktionäre der Deutschen Bank Wenige Wochen nach dem Einstieg in das größte deutsche Geldhaus baut ein asiatischer Konzern seine Beteiligung aus. Was bezweckt er damit?

Der chinesische Mischkonzern HNA steigt zum größten Aktionär der Deutschen Bank auf. Die Investmentgesellschaft C-Quadrat, die für die Chinesen bereits knapp 4,8 Prozent an Deutschlands größtem Bankhaus hält, hat ihre Beteiligung im April nach und nach auf 9,90 Prozent aufgestockt, wie C-Quadrat und die Deutsche Bank am Mittwoch in Pflichtmitteilungen bestätigten. Was HNA mit dem neuerlichen Kauf von Deutsche Bank-Aktien im Wert von rund 1,8 Milliarden Euro allein Ende April bezweckt ist unklar. Fest steht aber, dass C-Quadrat-Vorstand Alexander Schütz auf der Hauptversammlung am 18. Mai in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt werden soll. Damit wäre HNA in dem Kontrollgremium vertreten.

Die Chinesen hatten erst im März ihre Beteiligung von rund drei auf 4,8 Prozent erhöht und angekündigt, dass sie weiter aufstocken wollen, allerdings auf nicht mehr als zehn Prozent. Mit einer Beteiligung von 9,90 Prozent ist HNA jetzt vor dem Scheichtum Katar mit knapp sechs Prozent und dem weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock der größte Anteilseigner des größten deutschen Geldhauses. Unklar ist allerdings, ob die beiden Fonds der Kataris ihre Anteile von jeweils 3,05 Prozent weiter bis zur Schwelle von knapp fünf Prozent erhöht haben. Angeblich halten sie zusammen mittlerweile acht Prozent. Erst wenn ein Anteilseigner die Schwelle von fünf Prozent überschreitet, muss dies gemeldet werden.

Ob HNA mit der Beteiligung an der Deutschen Bank auch strategisch Einfluss nehmen will oder ob die Chinesen sie nur als Finanzinvestment betrachten ist offen. Mit knapp zehn Prozent kann der Konzern beim Frankfurter Geldhaus strategisch nur bedingt agieren. Allerdings hat HNA mit C-Quadrat-Vorstand Schütz künftig einen Vertreter im Aufsichtsrat der Bank und kann damit an wichtiger Stelle mitreden. Deutsche Bank-Chef John Cryan und Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatten den Einstieg der Chinesen im März ausdrücklich begrüßt. „Wir haben vollstes Vertrauen in das Management der Deutschen Bank“, hatte andererseits HNA im Februar verlauten lassen. Die Chinesen haben sich dem Vernehmen nach auch an der jüngsten Kapitalerhöhung der Bank um acht Milliarden Euro beteiligt.

Zur Unzeit

HNA beschäftigt weltweit rund 420 000 Menschen, ist Mitbesitzer von mehreren Fluggesellschaften, Flughäfen und Hotel-Ketten wie NH und Hilton und ist in Asien bei Finanzdienstleistern aktiv. Dieses Engagement wird jetzt auch in Europa ausgebaut. Den Chinesen wird auch Interesse an der HSH Nordbank nachgesagt. HNA hat sich im März auch zum Kauf des defizitären Flughafens Hahn im Hunsrück entschlossen. Der Airport soll wieder in die Gewinnzone geführt werden.

Der Einstieg der Chinesen kam in einer Zeit, in der die Deutsche Bank verlorenes Vertrauen am Kapitalmarkt wiedergewinnen musste. Teure Rechtsstreitigkeiten nagten an der Kapitaldecke, die Bank schrieb zwei Jahre in Folge Milliardenverluste. Die Probleme ließen den Aktienkurs im Herbst 2016 auf ein Rekordtief fallen. Ein Händler wertete die jetzige Anteilserhöhung positiv. Sie könnte den Anlegern weiteres Vertrauen geben, dass der Finanzkonzern das Schlimmste hinter sich habe. Am Mittwoch lag die Aktie zwar leicht im Minus, seit dem Rekordtief im Herbst hat sich der Wert der Papiere aber beinahe verdoppelt. Der jüngste Anteilskauf kostete knapp 1,8 Milliarden Euro. Insgesamt ist der Anteil der Chinesen an der Börse zurzeit gut 3,4 Milliarden Euro wert. (mit dpa)

