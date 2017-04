Chinesen schielen auf deutsche Biotechnologiefirmen In der Branche geht es aufwärts. Immer mehr ausländische Geldgeber sind interessiert.

Mehr Firmen, mehr Jobs, mehr Geld: Die Biotechnologie-Branche boomt. © dpa

Die in den vergangenen Jahren hierzulande eher stockende Biotechnologie-Branche nimmt wieder Fahrt auf. Im vergangenen Jahr stiegen die Zahl der Unternehmen, der Beschäftigten ebenso wie Umsatz und Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Und die Branche zog, wie Siegfried Bialojan, Experte bei der Unternehmensberatung Ernst&Young (E&Y) sagt, verstärkt ausländische Kapitalgeber an, das erste Mal auch aus China. Enttäuschend sei aber, dass sich die etwa im Technologie-Bereich lebendige Start-up-Kultur in Deutschland nicht auch im Biotech-Bereich zeige. „Das ist ernüchternd. Offenbar hat die schwierige Finanzierungssituation der vergangenen Jahre zu Zurückhaltung bei jungen Entrepreneuren geführt“. Auch an der Börse tut sich zu wenig. 2016 hatte es durch die Brain AG nur einen einzigen Börsengang gegeben. Es war der erste einer deutschen Biotech-Firma seit zehn Jahren.

Bialojan wie auch Peter Heinrich, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbandes BIO Deutschland, ist aber zuversichtlich, dass wieder mehr Geld in deutsche Biotech-Firmen fließt. „Die Kurve geht nach oben.“ Dem am Dienstag in Frankfurt vorgestellten Biotechnologie-Report 2017 zufolge gab es im vergangenen Jahr hierzulande 603 Biotech-Firmen, 30 mehr als ein Jahr zuvor. Von diesen 603 waren 20 an Börse notiert. Sechs Firmen rutschten allerdings in die Pleite und mussten aufgeben. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich um 3 000 auf knapp 24 800. „Dies zeigt die positive Stimmung in der Branche“, sagt Bialojan. Der Umsatz kletterte um sieben Prozent auf gut 3,6 Milliarden Euro, die Forschungsausgaben um ebenfalls sieben Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Über die Ertragslage der Firmen könne er keine Angaben machen, so Bialojan.

Insgesamt konnten die Firmen im vergangenen Jahr 213 Millionen Euro an Risikokapital einsammeln. Das waren zwar 23 Millionen weniger als 2015, das Geld verteilte sich aber auf mehr Unternehmen. Rechnet man den Börsengang von Brain und Kapitalerhöhungen dazu, konnten sich deutsche Biotech-Firmen 2016 frisches Kapital im Volumen von 459 Millionen Euro sichern. Wichtig sei, dass jetzt auch ausländische Kapitalgeber verstärkt auf deutsche Unternehmen schielen, aus den USA, aus Skandinavien, den Beneluxländern, und erstmals waren auch zwei Fonds aus China mit dabei. „Diese Entwicklung ist vor allem für Start-ups ermutigend, zumal Investoren ihr Geld verstärkt schon in frühen Phasen bereitstellen“, sagt Bialojan. Er erwartet auch, dass sich die staatliche Förderbank KfW stärker engagiert. Das hat Günter Bräunig, stellvertretender Vorstandschef des Instituts, in der vergangenen Woche auch angekündigt.

Nach wie vor konzentriert sich das Biotech-Geschehen in Deutschland auf München und den Großraum – hier gab es 2015 und 2016 sieben Neugründungen – und auf die Region Heidelberg und Mannheim (drei neue Biotech-Firmen). „Aber auch Berlin holt mit Brandenburg deutlich auf. Insgesamt wurden in der Hauptstadt und in Potsdam im vergangenen Jahr vier neue Biotechfirmen gegründet. Über die Gesamtzahl der jeweils in den Regionen angesiedelten Firmen macht der Report keine Angaben. Ostdeutschland und vor allem Sachsen bleiben für die Branche attraktiv. In Leipzig etwa wurden in den letzten beiden Jahren zwei neue Biotech-Firmen aus der Taufe gehoben. So zum Beispiel die Ribolution Health GmbH. Das Unternehmen entwickelt neuartige Tests zur verbesserten Diagnose und Prognose von Prostatakrebs. Forscher der Fraunhofer-Gesellschaft, der Universität Leipzig und der TU Dresden haben gemeinsam das Start-up gegründet. Seit November 2015 gibt es zudem die Firma IPDx Immunoprofiling, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Diagnostika beschäftigt. (mit SZ)

zur Startseite