Chinesen holen sich Tipps Der Steinwald von Shilin erinnert an den Elbsandstein. Eine Delegation von dort besuchte deshalb die Sächsische Schweiz.

Dietrich Butter, Leiter der Nationalparkverwaltung (3.v.l.), empfing auf der Bastei die Besucher aus der chinesischen Provinz. © Dirk Zschiedrich Dietrich Butter, Leiter der Nationalparkverwaltung (3.v.l.), empfing auf der Bastei die Besucher aus der chinesischen Provinz.

Die Felsen im Elbsandsteingebirge erinnern an den Geopark in Shilin, der allerdings aus Karst besteht.

Die Felsen im Elbsandsteingebirge erinnern an den Geopark in Shilin, der allerdings aus Karst besteht.

Wie bei uns, nur anders: Im Südwesten Chinas ragen Steinformationen in die Höhe, die an die Landschaft der Sächsischen Schweiz erinnern. Der Steinwald von Shilin ist ein Besuchermagnet – das hat er mit dem Elbsandsteingebirge gemein. Doch das Material ist ein anderes, nämlich Karst. Eine Delegation aus der Provinz Yunnan besuchte jetzt die Sächsische Schweiz, um sich Tipps für ihren Geopark zu holen, der als Weltkulturerbe gilt.

Es ginge ihnen dabei vor allem um den Naturschutz, erzählt Hanspeter Mayr von der Nationalparkverwaltung. In Shilin strömen jährlich bis zu sieben Millionen Besucher zu den bis zu 30 Meter hohen Steinformationen im Geopark – mehr als doppelt so viele wie bei uns. In China gilt das Gebiet des Steinwaldes als Vorzeigeprojekt, was Umwelt- und Naturschutz betrifft. Auf der Bastei beispielsweise schaute sich die Delegation, geleitet von der Präsidentin des Freundschaftsverbandes des Volkskongresses der Provinzregierung, unter anderem an, wie die Touristenströme gelenkt werden, wie die Infrastruktur aufgebaut ist und was die Nationalparkverwaltung veranlasst, um die Natur zu schützen. Ein Besuch der Basteiaussicht und der Brücke gehörte selbstverständlich mit zum Programm. Zudem fuhr die Gruppe zu der im Schweizerhaus gelegenen Informationsstelle des Nationalparks. Der Steinwald gilt seit zehn Jahren als UNESCO-Weltkulturerbe. Seitdem bauen die Chinesen immer mehr Bereiche aus, die für Besucher zugänglich sind. Tipps für Touristeninformationen nehmen sie deshalb gerne an.

Hanspeter Mayr sagt, dass er beim Besuch der Gruppe angeregt habe, den Austausch und die Zusammenarbeit in Zukunft zu vertiefen. Er dachte dabei zum Beispiel an Schüleraustausche. „Die würden sich allerdings schwierig gestalten“, schätzt er ein. Zum einen wegen der Entfernung und zum anderen wegen der Sprachbarriere. In der Provinz spreche kaum jemand Englisch bzw. Deutsch.

Doch auch unabhängig von den Schüleraustauschen wollen die Verantwortlichen des chinesischen Geoparks und des sächsischen Nationalparks kooperieren. Allerdings: „Für die künftige Zusammenarbeit mit der chinesischen Delegation gibt es derzeit noch keine festen Pläne. Dies bedarf zunächst weiterer Abstimmungen“, sagt Frank Meyer, Pressesprecher des Umweltministeriums. Man konzentriere sich gegenwärtig vor allem auf den tschechischen Partner, so Mayr.

