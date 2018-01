Chinesen-Absage schockt Rothenburg Politiker und Unternehmer sind enttäuscht, Vereine aber auch erleichtert. Wie es mit dem Flugplatz weitergeht, ist offen.

Noch im November hatte Li Jingyu (M.), Chef von Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd., Sachsens Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich (r.) die Investitionspläne der Chinesen für Rothenburg präsentiert. Sie sind jetzt Makulatur. © Matthias Rietschel

Rothenburg. „Oh je“, stöhnt Markus Paul, Inhaber der gleichnamigen Rothenburger Werbeagentur, die ihren Sitz auf dem Flugplatzgelände in Richtung Lodenau hat. „Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Davon hätten wir alle profitiert. Die Wirtschaft wäre in allen Bereichen angekurbelt worden – angefangen von Baufirmen bis zur Werbebranche.“ Paul empfindet die Absage der Chinesen als „Schlag ins Gesicht“. Denn: „Es ist ja nicht das erste Mal, dass langfristig avisierte Investitionen nicht zustande gekommen sind.“

Rothenburgs Bürgermeisterin Heike Böhm hat die Nachricht am Dienstagvormittag von Landrat Lange persönlich bekommen. „Ich war traurig. Für unsere Region wäre eine wirtschaftliche Ansiedlung in dieser Größenordnung ein Segen gewesen. Auch die Entwicklung unserer Stadt hätte einen kräftigen Schub erhalten.“ Rothenburg könne sich dennoch freuen, eine so große Gewerbefläche zu haben, denn in dieser Größenordnungen seien sie eine Rarität. Zudem habe man ein deutschlandweites Presseecho erfahren. „Das wirkt wie eine große Werbekampagne“, so Böhm. Schon jetzt habe es viele Anfragen gegeben. Deshalb bleibt sie auch nach dem ersten Schock optimistisch: „Ich bin davon überzeugt, dass diese Gewerbefläche in naher Zukunft ihre Interessenten finden wird.

Heike Zettwitz, die beim Landkreis für die Verhandlungen zuständige Dezernentin, hat die Gespräche mit den Investoren ständig begleitet. „Natürlich habe ich bis zum Ende gehofft, dass es klappt. Insofern kam die Absage auch für mich ein Stück überraschend.“ Die Begründung, der zur Verfügung stehende Platz sei mit 250 Hektar zu klein gewesen, ist in ihren Augen völlig unverständlich. „Ursprünglich waren die Chinesen mit einer Anfrage von 150 Hektar auf uns zu gekommen. Wir haben dann im Laufe der Gespräche mehrere Varianten angeboten. Dass davon keine hätte funktionieren sollen, kann ich nicht verstehen.“ Die Dezernentin geht deshalb von anderen Ursachen für die Kehrtwende der Chinesen aus. „Die kennen wir leider nicht“, zeigt sie sich enttäuscht. Sich selbst, ihrem Amt oder dem Freistaat gibt sie keine Schuld: „Ich hatte wegen dieser Sache mehrere schlaflose Nächte, der Landkreis hat mit Mann und Maus daran gearbeitet und den Investoren immer wieder neue Brücken gebaut.“ Über eine davon hätten sie dann eben gehen müssen. Wie der Landrat jüngst am Rande einer Pressekonferenz sagte, befinden sich jedoch zwei weitere Projekte in der Pipeline. Ein Interessent ist nach Angaben von Bernd Lange die Elbe-Flugzeugwerk in Dresden, die bereits am Standort Kodersdorf in zwei Werke investiert.

Den 9. Februar hatte sich der Landrat schon im Kalender angestrichen. An diesem Tag wollte er sich mit Vereinen in Rothenburg treffen. Dabei sollte es um die kommenden Aktivitäten der Freizeitflieger und der Museumsfreunde gehen, die am Rande des Flugplatzes ausgediente Fluggeräte zeigen. Die beiden Vereine hoffen auch weiterhin auf den Gesprächstermin mit Bernd Lange, doch der Inhalt des Zusammentreffens wird ein anderer sein. Nach der Absage der chinesischen Investoren ist nichts mehr so, wie es hätte werden können. Volker Wollert, Vorstandsmitglied und Schatzmeister des Luftsportvereins: „Für die Region ist das natürlich absolut schade, unser Verein kann dagegen neu Luft holen. Wären die Chinesen tatsächlich gekommen, hätte das für uns Umzug oder sogar Auflösung bedeutet.“ Auch wenn man nun nicht genau wisse, wie es auf dem Flugplatzareal weitergeht, werde man die neue Flugsaison planen. Natürlich sehe man, wie notwendig neue Jobs sind. „Deshalb werden wir auch in Zukunft konstruktiv mitarbeiten und für alles offen sein.“

Recht zurückhaltend geht Hans-Joachim Grenz an die Bewertung der Chinesen-Absage heran. „Wir müssen uns im Vorstand erst ein Urteil bilden“, sagt der stellvertretende Chef des Luftfahrttechnischen Museumsvereins. Persönlich lässt er durchblicken, dass er die Entscheidung der Asiaten mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht. „Für die Menschen rund um Rothenburg ist es extrem ärgerlich. Viele hatten sich schon auf gut bezahlte Jobs gefreut.“ Für den Verein bringe die Absage den Vorteil, sich nun keine Gedanken mehr über einen Umzug machen zu müssen. „Wahrscheinlich wäre das gleichbedeutend mit der Auflösung unseres Vereins gewesen.“

