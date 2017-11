Chinas Probleme bieten Chancen für Sachsen Eine große Delegation von Wirtschaftsunternehmen aus dem Freistaat besucht zurzeit die Volksrepublik. Tillich soll ihnen die Türen öffnen.

Die deutsche Firme Hoppecke produziert in China Batterien. Vor elf Jahren baute der Familienbetrieb das Werk in der Provinz Hubei. © Matthias Rietschel

Wuhan. Es kratzt im Hals, die Luft ist stickig, schwer, fast schwül wie an einem Sommerabend. Schemenhaft ragen Dutzende von Hochhäusern aus dem diesig-trüben Gemisch von November-Grau und Alltags-Smog heraus. Einer neben dem anderen, kahle, grau-braune Zwanzig- und Dreißiggeschosser, Wohntürme für die Arbeiter der Industriestadt.

Mehr als 10 Millionen Menschen leben hier entlang des Flusses Jangtse. Für Chinas Zentrale gehört Wuhan dennoch nur in die „Kategorie 3“ – andere Städte wie Chongqing und Shanghai wachsen schneller. Sechs bis sieben Prozent Wirtschaftswachstum fahren sie alle mit ein. Doch der staatlich verordnete Turbo-Kapitalismus im Zeitraffer hat seine Spuren hinterlassen. Der Verkehr ist auch in der Hauptstadt der Provinz Hubei mit ihren 60 Millionen Einwohnern am Kollabieren. Die Luft, der Boden, die Natur haben gelitten. Große Probleme – große Hoffnungen und Chancen damit auch für sächsische Unternehmen. Nie hat es eine größere Delegation aus Sachsen auf einer Auslandsreise gegeben. Rund zwölf Flugstunden von Dresden entfernt versuchen sie seit Mittwoch ihr Glück. 45 Unternehmen aus Sachsen sind angereist, ein Querschnitt durch alle Branchen, Forschungsinstitute, die Lausitzer Früchteverarbeitung bis zur Bäckerinnung, doch der Schwerpunkt liegt auf dem Maschinenbau. Und dessen „Wiege“ stehe schließlich in Sachsen, werben die Sachsen vor Dutzenden chinesischen Firmenvertretern auf einem Technologieforum.

Wenig später schließt sich dem Tross auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich an, der gemeinsam mit Wirtschaftsminister Martin Dulig und Umweltminister Thomas Schmidt politischer Türöffner in den Megamarkt Asien sein soll. Fast 5 000 Arbeitsplätze hängen in Sachsen bereits direkt an chinesischen Investitionen, und Hunderte gehen indirekt darauf zurück. China ist der wichtigste Handelspartner des Freistaats. Waren im Wert von 5,5 Milliarden Euro sind 2016 ins Reich der Mitte gegangen. Und der Kuchen, der da zu verteilen ist im drittgrößten Staat der Erde, wird immer attraktiver. Angetrieben von der Kommunistischen Partei, festgeschrieben in einem Fünfjahresplan – um sechs Prozent soll die chinesische Wirtschaft weiter wachsen. Langsamer und gesünder, heißt es. Die Chinesen gehen darum nicht nur auf „Einkaufstour“ im High-Tech-Land Deutschland, sondern suchen auch verstärkt deutsches Know-how für ihre Pläne im eigenen Land. „Mal sehen, was wir da für uns draus machen können“, sagt Marko Händler, Geschäftsführer der apikal Anlagenbau GmbH aus Lauta. „Ein großes Abenteuer ist das für uns hier“, meint er. Er steht noch am Anfang der Suche nach Interessenten in China für seine Druckluftsysteme. „Guanxi“, das ist die Währung, die hier zählt – „gute Beziehungen“, die jedes Geschäft hier braucht, vorher läuft nichts. Andere haben schon den Fuß im chinesischen Markt. So wie Hoppecke. Stolz führt der chinesische Werksleiter die Gruppe durch die Batterie-Fabrik in Wuhan. „Herzlich Willkommen Sachsen Regierung“, hängt ein rotes Banner über dem Firmeneingang. 500 Mitarbeiter produzieren hier Lithium- und Blei-Batterien. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen und einer Tochter in Zwickau gilt als größter Hersteller von Industriebatterie-Systemen in europäischer Hand. Mit seinen Speichertechnologien treibt Hopecke weltweit Schienenfahrzeuge und Kraftwerke an. Vor elf Jahren baute der Familienbetrieb in Wuhan sein neues Werk. 40 Prozent der Produktion geht nach Deutschland, wo sich eine neue Batterie-Fertigung nicht mehr rechnen würde. Für die Provinz Hubei ist das Werk eine der größten deutschen Investments. Eilig geht es weiter, quer durch den Feierabend-Verkehr. Es wird gehupt, gedrängelt und geschubst. Jeder kämpft sich durch den Moloch Wuhan.

Am nächsten Morgen wird es um neue Jobs mit chinesischer Hilfe gehen. Das Programm der Unternehmensbesuche und Einzelgespräche bis nächsten Donnerstag ist dicht gedrängt.

