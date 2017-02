China verurteilt Kims Raketentest Pjöngjang provoziert, die internationale Gemeinschaft ist alarmiert: Nach dem Test einer Mittelstreckenrakete in Nordkorea fordern die USA, Japan und Südkorea eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates.

Ein Mann sieht in Seoul, Südkorea, in einem Fernseher eine Nachrichten-Sendung, die Fotos vom Start der „ballistischen Mittel-Langstrecken-Rakete Pukguksong-2“ zeigt, die in der nordkoreanischen Zeitung „Rodong Sinmun“ veröffentlicht wurden. © dpa

China hat den nordkoreanischen Raketentest kritisiert. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Geng Shuang, sagte am Montag in Peking: „China lehnt die Aktivitäten Nordkoreas ab, die gegen Entscheidungen des UN-Sicherheitsrates verstoßen.“ Der Sicherheitsrat werde Diskussionen über den Raketentest aufnehmen.

Der Sprecher hob aber hervor, dass die Ursache des nordkoreanischen Atomprogramms aus chinesischer Sicht der Konflikt mit den USA und Südkorea sei. „Wir ermutigen sie, ihre Kommunikation zu verstärken.“ Alle Beteiligten sollten Anstrengungen unternehmen und Verantwortung übernehmen, um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu wahren.

Nach dem Test der Mittelstreckenrakete in Nordkorea haben die Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert. Das Gremium beabsichtige, bereits am Montagnachmittag zusammenzukommen und zu beraten, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die amerikanische Botschaft bei den Vereinten Nationen.

Zuvor hatte Nordkorea den Test als Erfolg gepriesen. Bei der „ballistischen Mittel-Langstrecken-Rakete Pukguksong-2“ habe es sich um einen neuen Typ eines strategischen Waffensystems gehandelt, das am Sonntag erfolgreich getestet worden sei, berichteten die staatlichen Medien. Machthaber Kim Jong Un habe die Vorbereitungen für den Start der Boden-Boden-Rakete vor Ort selber geleitet.

Die Rakete kann demnach einen atomaren Sprengkopf transportieren. Die Volksarmee könne ihre strategischen Pflichten jetzt „präziser und schneller an jedem Ort ausführen: unter Wasser oder auf dem Land“.

Nordkoreas Raketentest wurde im Ausland als Verstoß gegen UN-Resolutionen verurteilt, die dem kommunistischen Regime Raketenversuche unter Verwendung ballistischer Raketentechnik untersagen. Südkorea wertete den Test als eine Machtdemonstration gegenüber der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump.

Pjöngjang unternahm den Test zu einem Zeitpunkt, da Japans Ministerpräsident Shinzo Abe zu Gesprächen mit Trump die USA besuchte. Abe verurteilte das Verhalten Nordkoreas. Der Test sei nicht zu tolerieren, erklärte Abe am Samstagabend (Ortszeit) bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump. Der US-Präsident erklärte, die USA stünden zu „100 Prozent“ hinter dem Verbündeten Japan.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs war die Rakete nach dem Start im Westen Nordkoreas 500 Kilometer weit geflogen und dann ins Japanische Meer (Ostmeer) gestürzt. Südkorea ging davon aus, dass es sich um eine verbesserte Version einer nordkoreanischen Musudan-Mittelstreckenrakete mit einer Reichweite von bis zu 4 000 Kilometern gehandelt haben könnte. (dpa)

