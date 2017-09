China in Rammenau Zwei besondere Wochen bieten ab diesem Montag spannende Einblicke. Die meisten Angebote gibt es in Bischofswerda.

Das Chinesische Zimmer im Barockschloss Rammenau wurde vor wenigen Jahren restauriert. Das Foto zeigt Schlossleiterin Ines Eschler und Norbert Seibt vom Immobilien- und Baumanagement des Freistaates. © Matthias Schumann

Ein Elefant mit Schlitzaugen, riesengroßen menschlichen Ohren und Beinen, die den Tatzen eines Bären ähneln – hat man so etwas schon gesehen? Zu bewundern ist das Tier in Rammenau. Gemalt wurde es im 18. Jahrhundert für das Chinesische Zimmer im Barockschloss nach den damaligen Vorstellungen des Künstlers, der offenbar nie einen Elefanten zu Gesicht bekommen hat.

Einblicke wie diese bietet eine besondere Schlossführung am Mittwoch, 27. September, 17.30 Uhr. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Chinesischen Zimmer. Dabei sollen den Besuchern kulturhistorische Zusammenhänge nahegebracht werden, heißt es seitens der Veranstalter. Nach der Führung beginnt 18.30 Uhr im Schloss ein Konzert zum Thema „West-östlicher Dialog“. Die südkoreanische Sopranistin Yoore Lee-Hoff und der deutsche Pianist Michael Schütze musizieren gemeinsam.

Beide Veranstaltungen sind Teil der Interkulturellen Wochen in der zweiten Septemberhälfte im Landkreis Bautzen. Die erste Veranstaltung in Bischofswerda beginnt an diesem Montag 17 Uhr – ein Forum für Erstwähler vor der Bundestagswahl. Nach Informationen zur Rolle des Parlamentes und zum Wahlsystem gibt es einen Wahl-O-Mat, der den Jugendlichen bei der Entscheidung helfen soll. Gastgeber ist der Verein Mosaika in seinen Räumen im Einkaufszentrum Schiebock-Passage, Ernst-Thälmann-Straße 3. Am 22. September, 19 Uhr, sind Künstler verschiedener Herkunft und Genres, die in der Region leben, an gleicher Stelle zu Gast. Sie präsentieren ihre Werke, singen, tanzen oder spielen auf Instrumenten.

Für den 25. September, 19 Uhr, lädt der Eine-Welt-Laden-Verein ins Kirchgemeindehaus am Kirchplatz ein. Sein Thema: „Fairer Handel schafft Perspektiven.“ Dargestellt wird das am Beispiel Nepals. Dazu wird der Geschäftsführer eines nepalesischen Handelspartners des Weltvereins in Bischofswerda erwartet. Er berichtet über die Lage in seinem Land nach dem schweren Erdbeben und informiert über Projekte, in denen seine Organisation durch Erwachsenenbildung Arbeitsplätze schafft.

Abschluss der Interkulturellen Wochen in Bischofswerda ist ein russischer Chansonabend am 30. September 19 Uhr im Rathaussaal – Eintritt 13, ermäßigt zehn Euro. Tickets gibt es im Bürger- und Touristenservice des Rathauses. Organisiert werden die Wochen unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ von mehreren Partnern. Hauptorganisator in Bischofswerda ist Mosaika. (SZ)

