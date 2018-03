Chevrolet überschlägt sich auf Autobahn Eine Frau verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug und wird verletzt. Ein weiteres Fahrzeug kollidiert mit dem Unfallwagen. Die A 17 muss kurzzeitig gesperrt werden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dieser Chevrolet landete auf dem Dach. © Marko Förster Dieser Chevrolet landete auf dem Dach.

Der Skoda konnte der Unfallstelle nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Chevrolet.

Kameraden der Feuerwehren aus Gersdorf und Nentmannsdorf waren im Einsatz.

Pirna. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der A 17. Gegen 19.40 Uhr. verunglückte die Fahrerin eines Chevrolet Spark mit Leipziger Kennzeichen zwischen Bahretal und Pirna. Die Frau war in Richtung Dresden unterwegs und verlor rund 600 Meter vor der Ausfahrt Pirna die Kontrolle über den Wagen. Dieser überschlug sich und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ein nachfolgender Fahrer eines roten Skoda Citygo fuhr in die Unfallstelle und stieß gegen den weißen Chevrolet. Die Chevrolet-Fahrerin (33) wurde verletzt, kam in einer Klinik. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

Die 33-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ihr Führerschein wurde durch die Polizei eingezogen. An den Fahrzeugen und an der Mittelleitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.

Die Feuerwehr aus Gersdorf und Nentmannsdorf rückten mit 18 Kameraden an und sicherten die Unfallstelle, beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten und beräumten Trümmerteile sowie die Unfallstelle. Die Autobahn wurde dazu kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Behinderungen. Während der Unfallaufnahme rollte der Verkehr nur über die Standspur.

