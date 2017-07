Cherry Beach Veranstalter sagen Festival in Dresden ab Nachdem das Festival vom Bärwalder See nach Dresden verlegt wurde, gaben Ticketbesitzer ihre Karten zurück. Für den neuen Ort war die Nachfrage nun aber zu gering.

So feierten Tausende im vergangenen Jahr am Bärwalder See. © xcitepress/ce

Das Cherry Town Festival wurde abgesagt. Nachdem das Festival vom Bärwalder See in Ostsachsen in die Landeshauptstadt verlegt wurde, seien zu wenig Tickets verkauft worden.

„Die gekauften Karten für das Cherry Beach Festival am Bärwalder See wurden leider alle zurückgegeben und für unsere neu konzipierte Veranstaltung „Cherry Town“ in Dresden gab es zu wenig Nachfrage“, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Wie eine Mitarbeiterin auf SZ-Nachfrage berichtete, sind bisher noch nicht einmal 500 Tickets für die mehrtägige Electro-Party über den Tresen gegangen.

Bei dem Festival sollten unter anderem Mark Forster, Frittenbude und Gestört aber Geil auftreten.

Die gekauften Karten für das Festival, das am ersten August-Wochenende stattfinden sollte, können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Ob es 2018 eine Cherry Town Festival geben wird, ließen die Veranstalter offen.

Erst vor wenigen Wochen gaben die Veranstalter bekannt, dass das Festival vom Bärwalder See nach Dresden umziehen wird. „Die von uns geplante Fläche am See ist noch nicht spielbereit“, hieß es zur Begründung. (szo/hoe/csp)

