Cherry Beach an neuem Ufer Das Festival bleibt dem Bärwalder See treu. Aber es zieht um an den Merzdorfer Strand. Das verwirrt manchen Boxberger.

Beim Cherry Beach Festival feiern Tausende junge Leute am Bärwalder See. Im vergangenen Jahr kam der US-amerikanische Superstar Steve Aoki (im Foto) nach Boxberg. Archivfoto: Benjamin Diedering

Drei Tage planen die Veranstalter in diesem Jahr für das Cherry Beach Festival, vom 3. bis zum 6. August. Auf den Internetseiten und auch in sozialen Netzwerken wie Facebook werden Aufnahmen vom vergangenen Jahr gezeigt. Vom Boxberger Ufer. Voller Menschen, voller Autos und voller Zelte. Doch warum ist das so, fragten jetzt besorgte Boxberger in einer Sitzung des Gemeinderates. Denn die Veranstalter haben bereits angekündigt, dass sie nicht mehr mit dem gleichen Ort planen. Die Sorge der Einheimischen: Es könnte ein Chaos geben, wenn die Tausenden jugendlichen Festivalbesucher zuerst nach Boxberg und von dort zur Strandpromenade kommen. Um dann festzustellen, dass sie hier falsch sind, weil am Boxberger See-Ufer gar nichts für ein Festival vorbereitet ist.

Doch diese Sorgen versucht schon Achim Junker zu zerstreuen. Der Boxberger Bürgermeister sagt klipp und klar: „Das Festival wird nicht an dieser Stelle stattfinden, da kann auch nichts schieflaufen.“ Denn es steht schon geraume Zeit fest, dass der Veranstalter selbst von diesem Boxberger Ufer Abstand nimmt. Also nicht eventuell beginnende Bauarbeiten am Boxberger Ufer und im Bereich der Strandpromenade entscheiden darüber, sondern der Veranstalter selbst hat diese Entscheidung bereits getroffen.

Das bestätigt Stefan Menzel vom Cherry Beach-Team. „Plan ist, dass das Festival ans Merzdorfer Ufer umzieht“, sagt er. Den Hinweis von Boxbergern, dass das eher unbekannt ist und auch Straßennamen fehlen, an denen sich Festivalgäste orientieren können, hat Menzel schon gehört: „Am Merzdorfer Ufer wird es deutlich einfacher mit der An- und Abreise der Gäste, da es mehrere Zu- und Abfahrten gibt.“ Den Weg zur Boxberger Strandpromenade bezeichnet Stefan Menzel dagegen als Nadelöhr.

Aber nicht nur das ist Grund für die Umzugspläne. Auch das Gelände selbst bietet nicht genug Platz. „Es gibt nur einen überschaubaren Platz, der zur Verfügung steht. Es war eng, auf dieser Fläche eine Veranstaltung in dieser Größe zu machen„, sagt Stefan Menzel. Und das Festival soll noch wachsen. 8 000 Tagesbesucher waren im vergangenen Jahr da. „Wir müssen strukturell und konzeptionell die neue Fläche erschließen“, sagt Stefan Menzel. Plan ist, sie dann längerfristig zu nutzen. Man plane mit etwa so vielen Besuchern wie im Vorjahr, will das neue Festivalareal kennenlernen und testen. Von der Größe her sei das Merzdorfer Ufer dann dafür geeignet, dass das Cherry Beach weiter wachsen kann. „Wir wollen 2018 auf 15 000 Tagesbesucher hoch“, sagt Stefan Menzel.

Damit das auch klappt, werden im sozialen Netzwerk Facebook und auf der Internetseite des Lausitzer Festivals fast täglich Neuigkeiten gepostet. Anfang Februar teilten die Veranstalter mit, welche Künstler dabei sein werden, darunter Mark Forster, Lost Frequenzies, Gestört aber Geil, AZAD. Ende März werden weitere Künstler bekannt gegeben, die beim Festival an den Bärwalder See kommen. Wenige Tage später im Februar startete der offizielle Vorverkauf bundesweit an den offiziellen Vorverkaufsstellen und Online.

Auch wenn als offizielle Adresse für das Cherry Beach die Boxberger Strandpromenade angegeben ist, dass ein Umzug von dort an das Merzdorfer Ufer geplant ist, das beginnt sich in der Festival-Fangemeinde bereits herumzusprechen. Am Merzdorfer Ufer sind übrigens bisher immer die Kitesurfer unterwegs gewesen. Auf Anfragen nach dem Standort antwortet der Veranstalter: „Nähere Infos zur Anfahrt und Lage des Festivalgeländes folgen in Kürze.“ Bisher ist das noch nicht möglich, da noch nicht alle Gespräche geführt sind, die für den Umzug geführt werden müssen. Denn notwendig ist beispielsweise wie bei jedem Festival ein Konzept, in dem klar geregelt ist, wie die Sicherheit gewährleistet werden soll und wie der Verkehr geregelt wird. Dafür seien bereits in Kürze Termine vorgesehen, sagt Bürgermeister Achim Junker, der für die Gemeinde mit am Tisch sitzen wird.

Doch noch viel wichtiger sind die Gespräche mit den Flächeneigentümern. Das ist unter anderem der Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, kurz LMBV. Und auch private Eigentümer müssen zustimmen, dass ihre Grundstücke für das Musikfestival genutzt werden dürfen. Die Gemeinde Boxberg jedenfalls werde die Cherry Beach-Veranstalter dabei bei Bedarf unterstützen, sagt Roman Krautz von der Verwaltung .

