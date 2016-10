Chemnitzer FC verpasst dritten Sieg in Serie

Der Chemnitzer FC hat in der 3. Fußball-Liga den dritten Sieg in Serie verpasst. Die Sachsen trennten sich am Samstag von Werder Bremen II 1:1 (1:0). Daniel Frahn hatte die Gastgeber in der 9. Minute vor 6 022 Zuschauern in Front gebracht. Der späte Ausgleich der Gäste durch den eingewechselten Melvyn Lorenzen fiel in der 90. Minute.

Chemnitz begann engagiert und ging verdient in Führung. Doch nach 40 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel hatten Frahn und Manuel Mbende gute Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen. Sie scheiterten aber am Bremer Torwart Eric Oelschlägel. Bremen gab nicht auf und schaffte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Björn Jopek hatte dann sogar noch das 2:1 für den CFC auf dem Fuß, aber seinen Gewaltschuss parierte Oelschlägel.

Derweil verletzte sich CFC-Innenverteidiger Kevin Conrad bei einer Abwehraktion und musste in der 85. Minute vom Platz. „Kevin hatte kurz die Orientierung verloren und klagte über starke Kopfschmerzen. Um das abzuklären, ist er mit dem Arzt ins Krankenhaus gefahren“, sagte CFC-Sportdirektor Stephan Beutel. (dpa)

