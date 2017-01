Chemnitz gewinnt Test gegen Schalke Wenige Tage vor dem Wiederbeginn in der Bundesliga kämpfen die Profis mit müden Beinen: Die Vorbereitung ist diesmal sehr kurz, aber intensiv. In den Testspielen läuft deshalb noch vieles nicht rund.

Der Chemnitzer Dennis Mast trifft gegen Schalkes Torwart Ralf Fährmann zum 2:0. © dpa

Eine Woche vor dem Bundesliga-Restart und nach einer kurzen Winterpause kämpfen die meisten Clubs noch um ihre Topform. Allein Spitzenreiter FC Bayern überzeugte beim Telekom Cup in Düsseldorf. Beim FC Schalke 04 und bei Borussia Mönchengladbach klingen die Probleme aus dem ersten Halbjahr nach. „Wenn die Mannschaft mir heute ihr zweites Gesicht zeigen wollte, dann hat sie es gut gemacht“, meinte Gladbachs neuer Trainer Dieter Hecking nach zwei schwachen Auftritten seines Teams sarkastisch. Sein Kollege Markus Weinzierl schaute nach dem 1:2-Ausrutscher der „Königsblauen“ beim Drittligisten Chemnitzer FC etwas verdutzt aus der Wäsche.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München bestand den letzten Härtetest vor dem Pflichtspiel am Freitag in Freiburg mit Bravour. Im Finale in Düsseldorf setzten sich die Bayern gegen den Erstligakonkurrenten FSV Mainz 05 mit 2:1 durch. Franck Ribéry in der 4. Minute und Javi Martinez (11.) erzielten vor 41 244 Zuschauern die Treffer. Der zwischenzeitliche Ausgleich für Mainz gelang André Ramalho. „Es ist schön, dass wir gewonnen haben, aber wir können sicherlich besser spielen“, befand Bayern-Kapitän Philipp Lahm. Die wichtigere Nachricht für den Club war am Wochenende die Verpflichtung von Innenverteidiger Niklas Süle und Allrounder Sebastian Rudy von 1899 Hoffenheim, die für fünf bzw. drei Jahre unterschrieben.

Die aktuelle Personallage ist nach einer schmerzhaften Prellung, die sich Arturo Vidal am Samstag zugezogen hat, aber dadurch nicht besser geworden. Trainer Carlo Ancelotti musste in Düsseldorf nach den Ausfällen von Jérôme Boateng, Kingsley Coman und Thiago auch kurzfristig auf Arjen Robben und Robert Lewandowski verzichten.

Für Mönchengladbach und Hecking endete die Generalprobe für die Partie beim Tabellenletzten Darmstadt 98 am Samstag mit zwei Niederlagen. Sportdirektor Max Eberl bezeichnete die Vorstellung gegen Mainz noch als ordentlich - „gegen Düsseldorf war es dann unter aller Sau.“ Gegen Mainz verlor die Borussia durch ein Eigentor von Jannik Vestergaard (7.) mit 0:1. In der Partie um Rang drei setzte es gegen die Fortuna ein 0:2.

Auch Hecking war unzufrieden. „Das war nicht das, was wir uns vom dem Turnier erhofft haben. Da müssen wir auch gar nicht lange rumeiern. In beiden Spielen waren zu viele Fehler, damit kann man überhaupt nicht zufrieden sein“, sagte der Nachfolger von André Schubert bei Sat.1.

Die Bayern-Leihgabe Badstuber hatte sich ihr Debüt im Schalke-Trikot auch anders vorgestellt. Der Abwehrspieler stand gegen Chemnitz ebenso in der Startelf wie der aus Nürnberg gekommene Guido Burgstaller.

Schwer taten sich die Abstiegskandidaten Werder Bremen und SV Darmstadt 98: Die Bremer unterlagen trotz eines Tores von Serge Gnabry beim Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig mit 1:2 und müssen bis zum Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund noch mächtig zulegen. Tabellen-Schlusslicht Darmstadt gelang nur mit viel Mühe ein 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum. Dabei gab die Schalke-Leihgabe Sidney Sam das Debüt für die „Lilien“: Der Ex-Nationalspieler soll die maue Offensive - nur elf Tore in 16 Spielen - beleben.

Wie schon in der ersten Saisonhälfte zeigten auch Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln ihre Widerstandskraft: Das Team von Peter Stöger kam zu einem 1:1 beim belgischen Meister RSC Anderlecht, Konstantin Rausch (37. Minute) traf dabei. „Das war ein guter Test gegen einen guten Gegner“, sagte der Chefcoach. Die Eintracht erkämpfte zum Abschluss des Trainingslagers in Abu Dhabi ein 0:0 gegen russischen Topclub Zenit St. Petersburg. (dpa)

