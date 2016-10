Chemische Keule gegen das Unkraut Heidenau will auf das umstrittene Glyphosat nicht ganz verzichten. Die Debatte darüber bringt einige an ihre Grenzen.

Hilft hier nur Glyphosat? Heidenau setzt das umstrittene Pflanzenschutzmittel an bestimmten Stellen auch weiterhin ein. © Oberthür

Die Einen verstehen bei Glyphosat keinen Spaß, die Anderen geraten an ihre Grenzen. Die Linken nehmen es in Heidenau damit ganz genau. Sie wollten erreichen, dass die Stadt künftig ganz auf den umstrittenen Bestandteil unter anderem in Pflanzenschutzmitteln verzichtet. Verboten ist er zwar noch nicht, aber es ist eben auch noch nicht klar, dass er nicht krebserregend ist. Die Stadt verwendet das Pflanzenschutzmittel Roundup Ultra. Das klingt nach einer Allzweckwaffe und deshalb wird die Stadt auch künftig nicht darauf verzichten. Aber nicht überall.

Auf rund 17 000 Quadratmeters werde das Mittel eingesetzt, 2 200 davon machen schon den Marktplatz aus. Ansonsten komme es vor allem auf Lagerplätze, in Randgebiete und schwer zugängliche oder ungünstige Flächen, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU).

Die Bauhof-Mitarbeiter, die es anwenden, müssen eine Sachkundeausbildung absolvieren. Das jetzt verwendete Mittel sei von der Stadt bis Ende des Jahres genehmigt. Es ist davon auszugehen, dass es weiter verwendet werden kann. Eine Neuzulassung eines anderen Mittels koste nämlich Zeit und Geld. Noch dazu sei nicht klar, wie wirksam ein anderes ist, pflicht Opitz‘ Stellvertreterin Marion Franz ihm bei.

Die Linken hatten wohl geahnt, dass sie mit ihrem Anti-Glyphosat-Antrag nicht durchkommen und für diesen Fall eine Alternative. Sie wollten dann wenigstens, dass die Stadt auf Mittel mit dem nachgewiesen giftigen Bindemittel Talowien verzichtet. Doch auf diese Diskussion waren weder die Stadt noch die anderen Räte vorbereitet. Opitz schließlich räumte ein: „Ich bin am Ende“, womit er sein Fachwissen meinte. Auch Norbert Bläsner (FDP) gestand: „Ich komme an meine Grenzen.“ Er sei kein Pflanzenschutzexperte, betrachte die Diskussion als ideologisch geprägt.

Vom Tisch und doch nicht

Georg Lindner (CDU) argumentierte pragmatisch: Es mache keinen Sinn, zu diskutieren, wenn man nicht weiß, wie man es dem Unkraut anders beikommen kann. Immerhin ist die Stadt schon dabei, ein Kompaktgerät zu kaufen, das mit Heißwasser dem Unkraut zu Leibe rückt. Es kostet immerhin rund 22 700 Euro und soll die Verwendung von Glyphosat weiter reduzieren. Ein kompletter Verzicht sei aber auch dadurch nicht möglich.

Bernhard Borchers, der Grüne bei den Linken, wollte als Kompromiss wenigstens den Talowien-Verzicht erreichen, schließlich gäbe es noch andere Bindemittel. Doch da das in Roundup Ultra enthalten ist, liefe es eben auch auf einen Wechsel hinaus. Die Debatte wurde Opitz dann doch zu heikel. „Ich kann nicht empfehlen, darüber abzustimmen.“ Volker Bräunsdorf (CDU) assistierte ihm und forderte Ende der Debatte und Entscheidung. Nach der setzt Heidenau nun auch weiterhin Glyphosat ein, wo es nicht zu vermeiden ist. Was das Talowien betrifft, können die Linken einen neuen Antrag stellen. Es ist absehbar, wie der entschieden würde.

„Ich hätte das gern vom Tisch“, sagte Opitz zwischendurch in der Debatte im Stadtrat etwas ungeduldig. Borchers konnte ihm da nur zustimmen. Nur meinten es beide anders. Für Opitz ist das Thema nun erst einmal erledigt.

Für Borchers noch nicht.

