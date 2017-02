Chemiewerk will Ängste ausräumen Schill & Seilacher möchte in Pirna wieder Chemikalien herstellen. Die Stadt hat Bedenken. Zu Unrecht, sagt das Unternehmen.

Bei dem Unfall im Dezember 2014 starb ein Arbeiter. © Marko Förster

Das Chemie-Unternehmen Schill & Seilacher hat beim Landratsamt Pirna einen Bauantrag zur Wiedererrichtung und Wieder-Inbetriebnahme seiner Produktionsanlagen für Chemikalien in Pirna-Neundorf gestellt. Ein SZ-Bericht dazu hatte am vorvergangenen Wochenende für viel Wirbel gesorgt. Die Produktion im Pirnaer Werk steht derzeit großteils still, weil es im Dezember 2014 hier einen Unfall gab, bei dem ein Arbeiter starb.

In einer Stellungnahme zum aktuellen Bauantrag hatte die Pirnaer Stadtverwaltung deutlich gemacht, dass aus ihrer Sicht nicht alle Sicherheitsbedenken vollständig ausgeräumt seien. Das Unternehmen allerdings sieht sich von der Stadt zu Unrecht an den Pranger gestellt. In einer Stellungnahme machte Schill & Seilacher am Montag deutlich, dass aus Sicht des Unternehmens alle Voraussetzungen für das Erteilen der Baugenehmigung erfüllt seien. Die Feststellung der Stadt, es fehle ein unabhängiges sicherheitstechnisches Gutachten, stimme nicht, so das Unternehmen. Das Gutachten liege bereits seit Anfang Januar dem Landratsamt vor, die Unabhängigkeit der Gutachter sei geprüft und bestätigt worden.

Die Produktionsanlage werde in modernster Form wiederaufgebaut und mit einer ausgezeichneten Sicherheitstechnik ausgestattet. „In der neuen Anlage ist ein Vorfall wie Anfang Dezember 2014 auszuschließen, da auf Rohstoffe und Reaktionen damaliger Prozesse verzichtet wird“, so Schill & Seilacher.

