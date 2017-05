Chemiewerk Schill & Seilacher reicht Bauantrag für Mischanlage ein Laut Unternehmen sind die Unterlagen zum Wiederaufbau der havarierten Anlage in Pirna komplett. Jetzt müssen die Ämter prüfen.

Das Unternehmen will in die neue Anlage modernste Sicherheitstechnik einbauen. © Marko Förster

Für die geplante Wiederrichtung der Vielstoffanlage P1 im Pirna-Neundorfer Chemiewerk Schill & Seilacher sind die Antragsunterlagen komplett. Man habe die Unterlagen zum Bauantrag noch einmal erweitert, präzisiert und ergänzt und bereits Ende März den zuständigen Behörden zukommen lassen, teilt das Unternehmen mit. Die Papiere, darunter ein sicherheitstechnisches Gutachten sowie Stellungnahmen zu Sicherheitsempfehlungen, füllen insgesamt drei dicke Aktenordner, so Schill & Seilacher.

„Insgesamt 16 Behördenstellen haben von uns je eine Kopie“, erklärt Uwe Dittrich, Schill-&-Seilacher-Werkleiter in Pirna-Neundorf. Die Ordner gingen laut Ditt-

rich an verschiedene Abteilungen des federführenden Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wie an die Untere Immissionsschutzbehörde, die Untere Boden- und Abfallbehörde sowie die Untere Wasserbehörde. Daneben an die Stadtverwaltung Pirna, an das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und diverse Abteilungen der Landesdirektion. „Mittlerweile stecken anderthalb Jahre ingenieurtechnische Planungen und viele Beratungen mit den Behörden in dem Projekt“, so der Werkleiter.

Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge muss nun erneut die Unterlagen prüfen und schließlich darüber entscheiden, ob die Wiedererrichtung der Anlage in modernisierter Form nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsfähig ist. Dazu hat das Landratsamt drei Monate Zeit. „Wir hoffen natürlich auf eine positive Entscheidung“, so Uwe Dittrich.

Im nun nachgebesserten Bauantrag habe Schill & Seilacher alle Sicherheitsfragen berücksichtigt. Man werde modernste Sicherheitstechnik einbauen und zudem auf den Einsatz von 30 chemischen Stoffen in der Anlage verzichten. Es sollen eine unabhängige Stromversorgung für eventuelle Stromausfälle installiert und eine sichere Gebäudehülle errichtet werden. In den Rührkesseln der Anlage werde das Unternehmen das Energiepotenzial begrenzen, sodass ein Vorfall wie 2014 ausgeschlossen sei. Damals war bei einer schweren Explosion in der Anlage ein Mitarbeiter ums Leben gekommen, Trümmerteile flogen auf benachbarte Wohngrundstücke.

„Wir können ruhigen Gewissens versichern, dass von der Anlage keinerlei Gefahr für die Bevölkerung ausgehen wird“, erklärt Uwe Dittrich. Auch werde das Unternehmen sein Versprechen halten, die Anwohner regelmäßig über den Stand des Genehmigungsverfahrens zu informieren. Dittrich: „Uns ist an einem guten Miteinander sehr gelegen.“ (SZ/ce)

zur Startseite