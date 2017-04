Chemieunfall in Radeburg Auslaufende ätzende Flüssigkeit sorgte am Freitagmorgen bei DB Schenker für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Feuerwehrleute des Gefahrgutzuges des Kreises Meißen und weitere Einsatzkräfte waren am Freitag im Gewerbegebiet Radeburg-Süd im Einsatz. Der Grund dafür war ein Fass mit einer gesundheitsschädlichen und ätzenden Flüssigkeit, das beim Transport umgefallen und geborsten war. © Roland Halkasch

Aufregung in der Zille-Stadt. Viele Einwohner wurden am Freitag in den frühen Morgenstunden vom Sondersignal vorbeieilender Feuerwehrfahrzeuge aus dem Schlaf geholt. Das Ziel der Fahrzeuge war das Gewerbegebiet Süd an der Autobahn.

In der dortigen Niederlassung des Logistikunternehmens DB Schenker war bei Verladearbeiten ein Fass mit einer gesundheitsschädlichen und ätzenden Flüssigkeit umgefallen und zerborsten. „Der Unfall ereignete sich gegen 4 Uhr“, sagte Radeburgs Stadtwehrleiter Marcus Mambk zur SZ. „In dem Fass befanden sich 200 Liter Ethanolamin. Etwa drei Viertel der Flüssigkeit liefen aus und verteilten sich an der Verladerampe.“

Nach SZ-Informationen haben die dort arbeitenden Mitarbeiter sofort entsprechend der internen Anweisungen gehandelt und versucht, ein Ausbreiten der Chemikalie zu verhindern. Dabei seien sie teilweise mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen. Durch das schnelle Abspülen mit Wasser seien Verätzungen aber verhindert worden. „Dennoch wurden vier Leute vorsorglich zur Kontrolle ins Radebeuler Krankenhaus gebracht“, ergänzte der Radeburger Feuerwehrchef. Alle konnten wenig später nach Radeburg zurückkehren.

Nach den ersten Maßnahmen wurde das gesamte Gebäude geräumt. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten dort etwa 25 Mitarbeiter. Kameraden des Gefahrgutzuges Meißen der Feuerwehr übernahmen in Chemikalienschutzanzügen das Beseitigen der Gefahr. Das kaputte, fast leere Kunststofffass wurde dafür in einen größeren Behälter gehoben und die ausgelaufene Chemikalie mit einem Spezialmittel gebunden. Nachdem durch Messungen sichergestellt war, dass ein Betreten der Räume gefahrlos möglich ist, konnten die Arbeiten in dem Unternehmen gegen 8.30 Uhr wieder aufgenommen werden. Lediglich die betroffene Verladerampe blieb noch gesperrt. Den Abtransport der Chemikalie und das Reinigen des kontaminierten Bereichs übernahm eine Spezialfirma.

Die an der Fassbergung beteiligten Kameraden mussten, nachdem sie die Gefahr gebannt hatten, direkt in eine aufgebaute Kabine wechseln. Dort wurden ihre Schutzanzüge mit Wasser abgespült. Auch das kontaminierte Wasser musste entsorgt werden.

An dem Einsatz waren 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Radeburg und Berbisdorf sowie der Gefahrgutzug Meißen und der ABC-Erkundungszug Riesa beteiligt. Zu diesem gehört auch ein in Bärnsdorf stationiertes und von den Kameraden der dortigen Wehr besetztes Fahrzeug.

Die Vorgehensweise bei derartigen Ereignissen sei regelmäßiger Bestandteil von Mitarbeiterschulungen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Mit Erfolg, wie sich am Freitag gezeigt hat. Und auch die Feuerwehr probt mit ihren Spezialkräften für den Ernstfall. So hatte es im Oktober 2015 beim benachbarten Logistikunternehmen Dachser solch eine Einsatzübung gegeben. Im gleichen Jahr gab es im Boxdorfer Gewerbegebiet aber auch einen richtigen Alarm. Dort mussten die Kameraden bei der Firma Cleanpart ein Fass mit Wasserstoffperoxid sichern, das zu platzen drohte.

