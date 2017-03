Chemieriese wächst Das BASF-Werk in Schwarzheide produziert mehr technische Kunststoffe. Beim Umsatz kratzt das Unternehmen an einer magischen Zahl.

Das Werk in Schwarzheide gehört zu den größten der BASF-Gruppe in ganz Europa. © Kai Abresch/BASF

Schwarzheide. Pflanzenschutzmittel, Wasserbasislacke, Technische Kunststoffe, Schaumstoffe und anderes kommt von der BASF Schwarzheide GmbH. Mit mehr als 1 700 Angestellten ist der Betrieb einer der größten industriellen Arbeitgeber zwischen Dresden und Berlin. In Zukunft wird das Werk neben der Autobahn jährlich 70 000 Tonnen mehr Ultradur und Ultramid liefern können.

Diese technischen Kunststoffe finden unter anderem in der Autoindustrie und Elektrotechnik Anwendung. Im Sommer gehen die neuen Abfüllstationen für die Herstellung der beiden Erzeugnisse in Betrieb. Baustart für das Vorhaben war April vergangenen Jahres. Mit der Erweiterung sind 50 Arbeitsplätze entstanden. Mehr Produktionskapazität für diese beiden Erzeugnisse biete kein Chemiebetrieb der Welt, sagte gestern in Schwarzheide Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung. In diese und weitere neue Anlagen investierte die BASF Schwarzheide GmbH im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Euro.

Für 2016 bilanzierte Fuchs ein solides Geschäftsjahr. „Wir haben trotz eines schwierigen Umfelds 998 Millionen Euro erwirtschaftet.“ In den Vorjahren war die magische Milliarden-Marke leicht übertroffen worden.

Ab kommendem Jahr werde der Chemieriese in Südbrandenburg besser als bisher auf dem Schienenwege erreichbar sein, sagte Fuchs. 2018 wolle die Deutsche Bahn AG (DB) den Ausbau des Eisenbahnknotens Ruhland abschließen. Die DB investiert in das Projekt rund 70 Millionen Euro und baut etwa 132 Kilometer Strecke neu. „Für den Produktionsstandort Schwarzheide ist das ein weiterer Schritt, sich zu einem Logistikknotenpunkt zu entwickeln“, erklärte der BASF-Chef. Um den Bedarf an Fachkräften für die Zukunft zu sichern, wolle das Unternehmen überdurchschnittlich ausbilden. Das sagte der Kaufmännische Geschäftsführer Colin von Ettingshausen. „Wir decken damit nicht nur unseren eigenen Bedarf an Fachkräften ab, sondern bilden gleichzeitig Chemikanten, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Mechatroniker und Industriemechaniker auch zur Förderung unserer Region aus.“ Mitarbeiter würden zudem dabei unterstützt, einen akademischen Grad zu erlangen. Dieses Wissen könnten sie später im Unternehmen einbringen.

Rund um die BASF haben sich zahlreiche Zulieferer und Dienstleister angesiedelt. In Summe beschäftigt der Industriestandort Schwarzheide mehr als 3 300 Menschen – darunter zahlreiche Sachsen aus dem Raum Dresden und der Oberlausitz.

zur Startseite