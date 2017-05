Chemiekeule für Schmuckstück Eigentlich ist die Sanierung des Frauenhainer Altars so gut wie fertig – gäbe es da nicht ein winziges Problem.

Der Frauenhainer Altar beim Abbau Anfang des Jahres. © Judith Steinke

Eigentlich wollte die Frauenhainer Kirchgemeinde ihren 600 Jahre alten Altar im Juni wieder bei sich willkommen heißen. Doch aus dem geplanten Festakt wird nichts – das seltene Schmuckstück aus der Zeit vor der Reformation muss länger in Dresden bleiben. Und zwar noch mindestens sechs Wochen. Denn so lange dauert die Begasung, die dem Kunstwerk noch bevorsteht, so der Frauenhainer Pfarrer Walter Lechner. Anlass für die Chemie-Behandlung gibt der Befall des Altars mit Holzwürmern. Den stellte Judith Steinke fest, die seit Jahresbeginn an der Sanierung des Kunstwerks arbeitet und nach eigenen Angaben die Arbeiten so gut wie abgeschlossen hat. Anfang Mai habe sich jedoch gezeigt, dass Schädlinge im Holz aktiv sind, so die Dresdner Restauratorin. Für die Begasung mit Stickstoff müsse nun auf freie Kapazität in einer entsprechenden Einrichtung beim Landesamt für Denkmalpflege gewartet werden, so Judith Steinke. Voraussichtlich im Herbst kann der Frauenhainer Altar dann wieder an den Ort seiner Bestimmung zurückkehren. – Die Altarsanierung wird zu wesentlichen Teilen von der Ostdeutschen Sparkassen-Stiftung finanziert, die eine Förderzusage über 20 000 Euro gegeben hat. Laut Restauratorin erhöhen sich die Kosten für die Altarsanierung durch die Begasung nicht. (SZ/ewe)

zur Startseite