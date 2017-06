Chemiekabinett wird teurer Die Stadt will zusätzliches Geld bereitstellen, damit die Förderschüler gute Bedingungen in der Naturwissenschaft haben.

Über eine zusätzliche Ausgabe der Verwaltung von 5 500 Euro dürfen sich die Schüler und Lehrer der Förderschule L in Meißen freuen. Mit dem Geld soll das neue Chemiekabinett installiert werden. Insgesamt summieren sich die Kosten auf circa 41 500 Euro. Die Stadt beginnt in diesem Jahr mit der Sanierung der Schule. Dazu sind drei Bauabschnitte erforderlich, unter anderem wird das Gebäude nach den Arbeiten barrierefrei zugänglich. Die Vorbereitungen für die Sanierung laufen seit Herbst 2016. In dem jetzigen ersten Abschnitt Bauabschnitt befindet sich das Chemie- und Physikkabinett. Laut Schulleitung entspricht dieses aber nicht den heutigen Standards. Deshalb wurde die Neugestaltung des Fachkabinetts beschlossen.

Entgegen einer ersten Schätzung des Bauamtes bezüglich der Kosten belaufen sich diese aber nicht auf 36 000 Euro, sondern den genannten Mehrbetrag. Dieser wird seitens des Familienamtes aus Rückforderungen Freien Träger finanziert. (SZ)

zur Startseite