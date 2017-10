Chemiefirma gibt Aufbaupläne preis Schill & Seilacher in Neundorf kommen einer Auflage der Stadt nach. Das Unternehmen informiert die Öffentlichkeit über seinen Wiederaufbau.

© Marko Förster

Die im Pirnaer Stadtteil Neundorf ansässige Chemiefirma „Schill & Seilacher“ will in dieser Woche Details des geplanten Wiederaufbaus der sogenannten Vielstoffanlage P 1 publik machen. Aus diesem Grund hat der Betrieb Anwohner und Stadträte am 18. Oktober erneut zu einer Informationsveranstaltung ins Werk eingeladen. Sie beginnt 18 Uhr. Nach eigener Auskunft will das Unternehmen die Gäste dabei umfassend über die Pläne zur Gebäudehülle für die Anlage sowie zu den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen unterrichten. Zudem wollen Betriebsleitung, Sachverständige und Gutachter Aspekte des Bauvorhabens und den aktuellen Stand des Genehmigungsverfahrens erläutern.

Das Chemiewerk hatte im Frühjahr dieses Jahres beim Landratsamt den Wiederaufbau der Anlage beantragt. Die Landkreisbehörde knüpft an das Genehmigungsverfahren eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung sowie eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Pirna hat dem Wiederaufbau bereits zugestimmt – allerdings mit mehreren Auflagen, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Die frühere Vielstoffanlage war 2014 bei einer Explosion zerstört worden, ein Mitarbeiter kam damals ums Leben, Trümmerteile flogen auf benachbarte Grundstücke. (SZ/mö)

zur Startseite