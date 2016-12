Chemiefabrik will Anlage verändern Zwei Jahre nach der Explosion ist nur die Mischanlage in Betrieb. Das Landratsamt prüft die Grenzwerte und einen Antrag.

Die Chemiefabrik Schill und Seilacher in Pirna-Neundorf will die Silikonölanlage ändern. Das Vorhaben liegt beim Landratsamt und ist noch nicht abschließend beurteilt, sagt Beigeordneter Heiko Weigel. Das Landratsamt überwacht seit Frühjahr den Betrieb und ist für Genehmigungen zuständig, zum Beispiel von neuen Betriebsabläufen, bei denen Schadstoff-Grenzwerte eine Rolle spielen. Noch dieses Jahr erfolgen turnusmäßige Kontrollen. Bisher wurden keine Schadstoff-Grenzwerte überschritten. Das Werk reduzierte die Menge an Rohstoffen und Materialien. Das hatte den Wechsel der Zuständigkeit von der Landesdirektion zum Landratsamt zur Folge.

Derzeit ist laut Kreisbehörde nur die Mischanlage im Unternehmen in Betrieb. Von ihr gehe keine Gefahr aus, sagt Weigel. Die Landesdirektion hatte zu Jahresbeginn auch eine Produktionsanlage für Phosphorsäureester genehmigt.

Anwohner fordern immer wieder Klarheit über die Art der Produktion und die davon ausgehende Gefährdung. Seit der Explosion vor zwei Jahren, bei der ein Mitarbeiter starb, wächst ihre Angst. Das Schweigen des Unternehmens verunsichert die Neundorfer.

Der neue Geschäftsführer sieht derzeit keine Notwendigkeit, sich zu äußern und verweist auf nächstes Jahr. (SZ/sab)

zur Startseite