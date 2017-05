Chemiefabrik in Flammen In Liberec hat es in einer Chemiefabrik gebrannt. Dicke Rauchwolken waren zu sehen.

Symbolbild © dpa

Liberec/Reichenberg. In einem Teil der Chemiefabrik Severochema im nordböhmischen Liberec/Reichenberg ist es am Montag zu einem großen Brand gekommen. Wie die Sprecherin der Feuerwehr, Zdenka Štrauchová, mitteilte, gingen das Lager für brennbare Flüssigkeiten und die Füllanlage in Flammen auf. Bei den Chemikalien, die dort gelagert waren, handele es sich aber nicht um giftige Stoffe, sondern um Flüssigkeiten des Typs ’Bezin‘. Eine Person wurde mit leichten Verbrennungen vom Fabrikgelände ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird wohl einige Millionen Kronen betragen.

Die Feuerwehr wurde kurz nach Mittag alarmiert, über 120 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Erst nach zwei Stunden ist es ihnen gelungen, den Brand unter die Kontrolle zu bekommen. Aus der Fabrik schlugen hohe Flammen, mehrere Detonationen waren zu hören, Gestank weitete sich aus und eine dicke schwarze Stauwolke war bis nach Jablonec (Gabonz) zu sehen. Nach offiziellen Angaben wurden in der Luft keine Giftstoffe entdeckt. Auch die Pressesprecherin der Stadt Liberec, Jana Kodymová, erklärte auf Anfrage, dass nach einer chemischen Untersuchung gefährliche Gase ausgeschlossen werden können. Daher konnten die Anwohner ohne Bedenken auf die Straße gehen. Die Feuerwehr beobachtete den Brandherd auch über Nacht.

Eingeschränkt war während des Einsatzes auch der Nahverkehr in Liberec. Wie die Pressesprecherin des Kraftverkehrs, Martina Poršová, mitteilte, mussten in kürzester Zeit etwa 30 Busse in Sicherheit gebracht werden. „Beide Areale liegen nebeneinander. Da unsere Busse mit Erdgas fahren, war dies ein Risiko“, sagte sie.

Die Genossenschaft Severochema wurde 1953 gegründet. Heute hat sie rund 80 Beschäftigte und produziert chemische Produkte und Putzmittel. Durch das Feuer ist vor allem Technik zerstört worden, bereits fertige Produkte offenbar nicht, sagt der Vorstandsvorsitzende Roman Oberer. Ob die Statik der Gebäude angegriffen ist, wird noch untersucht. (lau/ehl)

zur Startseite