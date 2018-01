Chemiefabrik demontiert alten Abluft-Kamin Schill & Seilacher in Pirna-Neundorf bereitet den Wiederaufbau der durch eine Explosion zerstörten Anlage vor.

© Marko Förster

Pirna. Das Chemiewerk Schill & Seilacher in Neundorf hat jetzt damit begonnen, den Wiederaufbau der 2014 durch eine Explosion zerstörte Anlage P 1 vorzubereiten. Als erstes sichtbares Zeichen demontierten Fachleute am Dienstag den Abluft-Kamin der alten Anlage. Mithilfe eines Kranes legten sie den Kamin um, danach zerlegten sie ihn in Einzelteile. Die Abluftanlage soll später wieder aufgebaut werden, allerdings wesentlich weiter weg von den Wohnhäusern als bisher. Allerdings ist noch ungewiss, ob das Chemiewerk die Anlage überhaupt neu errichten darf. Die Frist, Einwände dagegen zu erheben, wurde kürzlich verlängert, sie können nun bis einschließlich 19. Februar schriftlich an das Landratsamt oder ans Pirnaer Rathaus geschickt werden. (SZ/mö)

