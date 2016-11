Kegeln Chemie zeigt Heimstärke Die Frauen von Chemie Radebeul entwickeln sich zu Hause zum Angstgegner für die Staffelmannschaften.

Die Frauen von Chemie Radebeul entwickeln sich zu Hause zum Angstgegner für die Staffelmannschaften. Auch Gegner Königsbrück bekam das jetzt zu spüren. Inge Zieger begann mit einem einen Plus von 54 Punkten für Chemie. Selbst Kerstin Wagner, die mit ihrem Ergebnis unter der 500er Marke blieb, holte Pluspunkte. Cornelia Stefan spielte mit 531 Punkten Tagesbestleistung. Die Königsbrücker Damen konnten in keinem direkten Vergleich der sechs Partien einen Sieg verbuchen. So mussten sich die Gäste mit 2831:3060 Punkten den Radebeulerinnen klar und deutlich beugen. (DS).

