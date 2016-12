„Chemie ist nicht immer nur Krawall“ Zur Weihnachtsvorlesung im Gymnasium explodiert nicht alles, was soll.

Wunderkerzen gehen auch im Wasser nicht gleich aus. Das ist eine Erkenntnis aus der Weihnachtsvorlesung des Chemie-Leistungskurses am Gymnasium. © Arvid Müller

Die kleine „Werbeaktion“ von ein paar Wochen hat gewirkt: Das Klassenzimmer zur Weihnachtsvorlesung ist voll. Als wollten alle sehen, was der Chemie-Leistungskurs dieses Mal anstellt. Nach der Probe eines Experiments musste Mitte November die gesamte Schule geräumt werden. Der Unterricht danach fiel aus. Wie die Chemielehrerin Tina Finke erklärt, wussten sie und die Schüler, dass es bei diesem Experiment Rauch geben wird. „Aber nicht, dass es so viel ist.“ Deshalb brannten sie die Stoffe außerhalb des Abzugs im Chemiezimmer ab. Als sie Fenster und Türen zum Lüften öffneten, sprangen die Rauchmelder an.

Die Geschichte, die die Zwölfklässler in ihrer Vorlesung vor den Weihnachtsferien erzählen, klingt, als hätte sie Potenzial für eine erneute Evakuierung. Zwei verrückte Professoren sprengen die Feuerwerksfabrik in die Luft. Wie es dazu kam, wie gefährlich Wunderkerzen sind und wie Löschschaum entsteht, wird in einer unterhaltsamen Nachrichtensendung, in der zahlreiche Experten zu Wort kommen, erklärt. Chemie ist aber nicht nur Krawall, wie eine Schülerin beweist. Man kann auch Schwermetallsalzen stundenlang dabei zusehen, wie sie im Wasser zu wunderschönen Kristallen werden. „Ein Spaß für die ganze Familie.“ Wer es doch aufregender mag, dem wurde erklärt, wie Seefeuer, bekannt aus der Serie „Game of Thrones“, gemischt wird. Nur der erhoffte große Knall blieb aus. Die explosive Mischung, die im November für die extrem starke Rauchentwicklung gesorgt hatte, ist abgeschwächt worden, weshalb es nur ein kleines Flämmchen gab.

Das Drehbuch für die Vorlesung haben sich die zehn Schüler selbst ausgedacht und seit November mit ihrer Lehrerin Tina Finke geprobt.

