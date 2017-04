Chemie-Anlage wird wieder aufgebaut Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend für den Antrag des Chemiewerks Schill & Seilacher in Pirna-Neundorf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Den Demonstranten ging es um die Arbeitsplätze in Pirna, aber auch um die Sicherheit der Anwohner und der Belegschaft des Chemiewerks. © Marko Förster Den Demonstranten ging es um die Arbeitsplätze in Pirna, aber auch um die Sicherheit der Anwohner und der Belegschaft des Chemiewerks.

Die Mitarbeiter waren nicht umsonst vors Rathaus gezogen. Die vor reichlich zwei Jahren abgebrannte Anlage bei Schill & Seilacher darf wieder aufgebaut werden.

Der Pirnaer Stadtrat hat am Donnerstagabend das Einvernehmen der Stadt zum Wiederaufbau einer havarierten Produktionsanlage im Chemiewerk Schill & Seilacher in Pirna-Neundorf gegeben. Der Beschluss fiel mit großer Mehrheit. Er beinhaltet Bedingungen, mit denen die Sicherheit der Anwohner garantiert werden soll.

Vor der Ratssitzung hatte die Belegschaft des Werks auf dem Marktplatz für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. In der sogenannten P1-Anlage des Chemiewerks hatte es 2014 eine schwere Explosion gegeben, seither ist sie stillgelegt. Einen ausführlichen Bericht zum Ratsbeschluss lesen Sie am Sonnabend in der SZ. (SZ/ce)

zur Startseite