Chefwechsel im Solivital Das Sebnitzer Sportzentrum bekommt einen neuen Leiter. Er kennt sich im Haus bereits aus.

Hantelübergabe statt Staffelstab: Kevin Brunner (li.) rückt für seinen bisherigen Chef Knut Bölstler nach. © Dirk Zschiedrich

Der neue Chef des Sebnitzer Sport- und Freizeitzentrums Solivital heißt Kevin Brunner. Er übernimmt den Job des bisherigen Einrichtungsleiter Knut Bölstler. Für den 35-Jährigen ist die Chefrolle neu, nicht jedoch das Haus. Er arbeitet bereits seit 2014 im Solivital und hat sich dort unter anderem um die Veranstaltungsplanung gekümmert und den Einrichtungsleiter unterstützt. Brunner hat zunächst Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gelernt und danach 2009 ein Fernstudium in Sportmanagement abgeschlossen. Er sammelte Erfahrungen als Mitarbeiter beim Landessportbund Sachsen und hat neben seinem Studium in einer Sportmarketingagentur in Bad Schlema gearbeitet sowie Sportevents für die Messe Chemnitz organisiert. „Ich möchte schauen, wo wir noch professioneller werden und unsere Angebote verbessern können“, sagte Brunner anlässlich seines Antritts. In erster Linie gehe es aber darum, den eingeschlagenen Weg weiterzuführen und die geplanten Veranstaltungen zum Erfolg zu führen. Je nach Entwicklung könnten neue Angebote in das von der Stadt betriebene Sport- und Freizeitzentrum mit Fitnessstudio, Kletterhalle, Soccerarena, Kegelbahn und Kindertobeland integriert werden.

Der bisherigen Leiter Knut Bölstler bedauert seinen Abschied, verlässt das Solivital aber auf eigenen Wunsch. Er habe ein Angebot bekommen, dass er nicht ablehnen konnte, sagt der 51-Jährige. Er wechselt in die Versicherungsbranche. Bölstler hatte den Chefposten im Solivital vor gut zwei Jahren übernommen. Sein Nachfolger ist der dritte Leiter des Hauses seit der Neueröffnung im Februar 2014.

