Chefinnen-Wechsel in der Sebnitzer Klinik Das Krankenhaus bekommt eine neue Geschäftsführerin. Den Mitarbeitern dürfte sie bereits bestens bekannt sein.

Tina Winkler hat Betriebswirtschaft an der Bergakademie Freiberg studiert. Sie ist 33 Jahre alt und lebt in Dresden. © Foto: PR

Tina Winkler übernimmt zum 1. Juli die Leitung der Sächsische-Schweiz-Klinik in Sebnitz. In einer Belegschaftsversammlung am Donnerstagnachmittag hat Asklepios-Regionalchef Stefan Härtel die Personalie verkündet. Als Assistentin des Regionalgeschäftsführers galt die 33-Jährige bisher als Härtels rechte Hand. In der Hohwald-Klinik wachte sie als Controllerin zudem über die Zahlen. Vor dem Wechsel in die orthopädische Fachklinik war Tina Winkler bereits von 2008 bis 2013 als Assistentin in Sebnitz tätig. Die studierte Betriebswirtschaftlerin ist in Sachsen aufgewachsen und lebt in Dresden. „Ich freue mich auf die Aufgabe und die Mitarbeiter“, sagt Tina Winkler. Sie leitet die Sebnitzer Klinik künftig gemeinsam mit Stefan Härtel, der als Geschäftsführer den beiden mittlerweile eng verzahnten Häusern in Sebnitz und im Hohnwald vorsteht.

Tina Winkler übernimmt damit die Funktion von Vanessa Gürkan. Die ebenfalls 33-Jährige hatte seit Anfang 2016 die Geschäftsführung der Sebnitzer Klinik inne. Nach anderthalb Jahren zieht es die Diplom-Gesundheitsökonomin zurück in ihre Heimat ins Münsterland. Sie wird kaufmännische Direktorin des Krankenhauses in Beckum. Ausschlaggebend für den Wechsel sei die Nähe zur Familie gewesen, erklärt Vanessa Gürkan. Mit Tina Winkler habe man die perfekte Lösung für einen nahtlosen Übergang gefunden. Derzeit läuft die Übergabe.

Den letzten Wechsel in der Geschäftsführung hat das Sebnitzer Krankenhaus im November 2015 hinter sich. Damals übernahm Asklepios-Regionalchef Stefan Härtel das Ruder, nachdem die Klinik zuvor mit einem lange schwelenden Tarifkonflikt, Schließungsgerüchten und der Schließung der Geburtenstation immer wieder für Gesprächsstoff sorgte. Auch mehrere Chefärzte hatten das Haus damals verlassen, zuletzt der langjährige Chef des Brustzentrums.

