Chefindianer kommt ins Erzgebirge

Er gilt als Chefindianer der Defa. Der gebürtige Jugoslawe spielte in zahlreichen Indianerfilmen im Osten die Hauptrollen. Viele Leser werden sich noch an Kino- bzw. Fernseherlebnisse erinnern wie „Die Söhne der großen Bärin“ oder „Chingachgook, die große Schlange“. Mitic schauspielert aber nicht nur. Er trat auch als Schlagersänger auf und führte Regie. Nun kommt er nach Zinnwald. Am Montag, 9. Oktober, wird er ab 20 Uhr im Gespräch mit Moderator Kai Suttner dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen gewähren und Filmgeschichten erzählen. Karten gibt es im Hotel im Vorverkauf für 14,50 Euro, an der Abendkasse dann für 19,50 Euro.

Für Naturfans: Wanderungen und Bekanntschaft mit dem Wolf

Isegrim wurde auch schon im Osterzgebirge gesichtet und tappte am 21. April im Raum Altenberg in eine Fotofalle. Erst vor Kurzem wurde ein Wolf in Dresden abgelichtet. Nicht jeder ist über den Vormarsch dieser Raubtiere begeistert. „Wolf – wer bist du?“, fragt deshalb der Lugsteinhof. Über die Rückkehr einer konfliktträchtigen Tierart ist ein Vortrag am Dienstag, dem 10. Oktober, 19.30 Uhr, überschrieben, den das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ hält, um Voranmeldung, 035056 3650, wird gebeten. Ein weiterer Vortrag steht am Sonntag, 15. Oktober, 20 Uhr, auf dem Programm. Dann wird Annette Zimmermann, Leiterin des Botanischen Gartens Schellerhau, über die zum Teil alpine Pflanzenwelt im Osterzgebirge berichten. Natürlich werden im Wandermonat Oktober auch geführte Touren angeboten. So geht es an diesem und nächsten Freitag, 9.30 Uhr, zu Geising- und Kahleberg sowie Kohlhaukuppe. Am Montag, 9. Oktober, 13.45 Uhr, gewährt die Wetterwarte Zinnwald Einblicke in die Wetterküche. Daran schließt sich eine kleine Wetterwanderung an. Auch hier ist eine Voranmeldung im Lugsteinhof erforderlich. Am Dienstag, dem 10. Oktober, nimmt Revierförster Eckehard Heinze Interessierte 10 Uhr mit auf eine Forstwanderung. Und am Mittwoch, 11. Oktober, wird 9.30 Uhr ins Nachbarland zum Mückentürmchen gewandert.